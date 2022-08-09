Губернатор Моор утвердил дополнительные выплаты бюджетникам

Для работников в молодежью выделено более 3,7 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Более 3,7 млн рублей будет дополнительно выплачено тюменским муниципальным работникам в сфере молодежной политики. Распоряжение об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить распределение 3,771 млн руб. для направления в бюджеты муниципальных образований Тюменской области на обеспечение расходов на оплату труда работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики», — говорится в документе. Отмечается, что дополнительные выплаты связаны с увеличением размера минимальной зарплаты в регионе.

Согласно приложению к документу, выплаты получат бюджетники Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Ишима, Абатского и Бердюжского районов. Большая часть денег — 2,217 млн рублей — достанется работникам из областной столицы.

Ранее URA.RU писало, что Моор выделил деньги на повышение зарплат некоторым муниципальным чиновникам и работникам пожарных служб. На эти цели из бюджета области потратили более 60 млн рублей.