28 июня 2022

Моор выделил допсредства на зарплаты чиновникам и пожарным. Топ-5 муниципалитетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава
Больше всего денег выдали на зарплаты пожарным Тобольского района Фото:

Более 60 миллионов рублей выделено из бюджета Тюменской области на повышение зарплат некоторым муниципальным чиновникам и работникам пожарных служб. Документ об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации.

«Департаменту финансов Тюменской области. Направить 60,339 млн рублей бюджетам городских округов и районов на увеличение зарплаты отдельных категорий работников органов местного самоуправления, пожарной охраны и дежурно-диспетчерских служб», — говорится в постановлении. Указано, что допсредства выделяют из-за повышения с 1 июня минимального размера оплаты труда.

Согласно документу, меньше всего отчислений получит бюджет Ялуторовска — 202 тыс. рублей. Топ-5 муниципалитетов по сумме выплат выглядит следующим образом:

  • Тобольский район — 6,261 млн рублей;
  • Вагайский район — 5,92 млн рублей;
  • Ишимский район — 5,189 млн рублей;
  • Тюменский район — 3,508 млн рублей;
  • Упоровский район — 3,41 млн рублей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Более 60 миллионов рублей выделено из бюджета Тюменской области на повышение зарплат некоторым муниципальным чиновникам и работникам пожарных служб. Документ об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. «Департаменту финансов Тюменской области. Направить 60,339 млн рублей бюджетам городских округов и районов на увеличение зарплаты отдельных категорий работников органов местного самоуправления, пожарной охраны и дежурно-диспетчерских служб», — говорится в постановлении. Указано, что допсредства выделяют из-за повышения с 1 июня минимального размера оплаты труда. Согласно документу, меньше всего отчислений получит бюджет Ялуторовска — 202 тыс. рублей. Топ-5 муниципалитетов по сумме выплат выглядит следующим образом:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...