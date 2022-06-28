Больше всего денег выдали на зарплаты пожарным Тобольского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более 60 миллионов рублей выделено из бюджета Тюменской области на повышение зарплат некоторым муниципальным чиновникам и работникам пожарных служб. Документ об этом за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации.

«Департаменту финансов Тюменской области. Направить 60,339 млн рублей бюджетам городских округов и районов на увеличение зарплаты отдельных категорий работников органов местного самоуправления, пожарной охраны и дежурно-диспетчерских служб», — говорится в постановлении. Указано, что допсредства выделяют из-за повышения с 1 июня минимального размера оплаты труда.

Согласно документу, меньше всего отчислений получит бюджет Ялуторовска — 202 тыс. рублей. Топ-5 муниципалитетов по сумме выплат выглядит следующим образом:

Тобольский район — 6,261 млн рублей;

Вагайский район — 5,92 млн рублей;

Ишимский район — 5,189 млн рублей;

Тюменский район — 3,508 млн рублей;

Упоровский район — 3,41 млн рублей.