Сколько в ЯНАО стоит оставить питомца на время отпуска

Цены на передержку у частников в разы дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматели округа рассказали, сколько будет стоить передержка животных на время отпуска хозяина и в каких условиях содержат четвероногих друзей. Информацией с URA.RU поделились в одной из зоогостиниц ЯНАО «Олимпия-Дог».

«Стоимость зависит от породы собак, цена варьируется от 500 до 750 рублей за сутки. Номера есть как уличные, так и в закрытых помещениях. Наполнители входят в стоимость, а вот еду в большинстве случаев предоставляет хозяин. Если питомец нуждается в приеме лекарственных средств, после назначения врача мы даем лекарства», — рассказал администратор зоогостиницы.

Агентство сравнило цены на услуги передержки домашних животных в регионе, так средняя стоимость гостиницы для кота составила 350 рублей, оставить собаку выйдет дороже — 500 рублей. В тех городах, где нет специализированных мест, можно оставить своего питомца с зоомамой, цена на такую услугу начинается от 200 рублей.

URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на передержке гибнут животные. Жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании.