09 августа 2022

Сколько в ЯНАО стоит оставить питомца на время отпуска

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган, собака, выгул собак, горсад, площадка для дрессировки собак
Цены на передержку у частников в разы дешевле Фото:

Предприниматели округа рассказали, сколько будет стоить передержка животных на время отпуска хозяина и в каких условиях содержат четвероногих друзей. Информацией с URA.RU поделились в одной из зоогостиниц ЯНАО «Олимпия-Дог».

«Стоимость зависит от породы собак, цена варьируется от 500 до 750 рублей за сутки. Номера есть как уличные, так и в закрытых помещениях. Наполнители входят в стоимость, а вот еду в большинстве случаев предоставляет хозяин. Если питомец нуждается в приеме лекарственных средств, после назначения врача мы даем лекарства», — рассказал администратор зоогостиницы.

Агентство сравнило цены на услуги передержки домашних животных в регионе, так средняя стоимость гостиницы для кота составила 350 рублей, оставить собаку выйдет дороже — 500 рублей. В тех городах, где нет специализированных мест, можно оставить своего питомца с зоомамой, цена на такую услугу начинается от 200 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на передержке гибнут животные. Жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании.

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Предприниматели округа рассказали, сколько будет стоить передержка животных на время отпуска хозяина и в каких условиях содержат четвероногих друзей. Информацией с URA.RU поделились в одной из зоогостиниц ЯНАО «Олимпия-Дог». «Стоимость зависит от породы собак, цена варьируется от 500 до 750 рублей за сутки. Номера есть как уличные, так и в закрытых помещениях. Наполнители входят в стоимость, а вот еду в большинстве случаев предоставляет хозяин. Если питомец нуждается в приеме лекарственных средств, после назначения врача мы даем лекарства», — рассказал администратор зоогостиницы. Агентство сравнило цены на услуги передержки домашних животных в регионе, так средняя стоимость гостиницы для кота составила 350 рублей, оставить собаку выйдет дороже — 500 рублей. В тех городах, где нет специализированных мест, можно оставить своего питомца с зоомамой, цена на такую услугу начинается от 200 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на передержке гибнут животные. Жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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