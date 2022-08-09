Юго-восток Кургана завалило градом. Видео

10 августа 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Курганцы сняли на видео сильный ливень с градом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Утяк Кургана прошел сильный дождь с градом. Жители микрорайона опубликовали видео с природным явлением в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». «На Утяке сильный град. Жесть», — написала Елена Предеина, автор видео, опубликованного в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, сильный град едва не сломал дерево. По данным Курганского гидрометцентра, в ближайшие дни сохранится жаркая погода, будет облачно и преимущественно без осадков. В Кургане 11 августа температура воздуха прогреется до +29, +31 градусов (ночью +15+17), переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курганской области 12 апреля жара спадет до +26 градусов, но уже 13 апреля синоптики прогнозируют до +24,+29 градусов. По данным ресурса «Яндекс Погода», в Кургане в ночь с 11 на 12 августа возможны ливни. Курганский гидрометцентр прогнозирует в области жаркую погоду преимущественно без осадков Скрин: Курганский гидрометцентр

В микрорайоне Утяк Кургана прошел сильный дождь с градом. Жители микрорайона опубликовали видео с природным явлением в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте». «На Утяке сильный град. Жесть», — написала Елена Предеина, автор видео, опубликованного в группе «Инцидент|Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам местных жителей, сильный град едва не сломал дерево. По данным Курганского гидрометцентра, в ближайшие дни сохранится жаркая погода, будет облачно и преимущественно без осадков. В Кургане 11 августа температура воздуха прогреется до +29, +31 градусов (ночью +15+17), переменная облачность, преимущественно без осадков. В Курганской области 12 апреля жара спадет до +26 градусов, но уже 13 апреля синоптики прогнозируют до +24,+29 градусов. По данным ресурса «Яндекс Погода», в Кургане в ночь с 11 на 12 августа возможны ливни.