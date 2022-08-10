Лидер «Агата Кристи» Самойлов стал кандидатом на выборы в гордуму

10 августа 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Самойлов рассказал в соцсетях, что получил удостоверение кандидата на выборы в гордуму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, выдвинувшийся на пост депутата гордумы Асбеста (Свердловская область), получил удостоверение кандидата. Об этом в telegram-канале сообщили представители певца. «Вадим Самойлов получил удостоверение кандидата на выборы в городскую Думу Асбеста. Работаем», — кратко рассказали представители музыканта. Напомним, лидер «Агата Кристи» зарегистрирован на выборы как самовыдвиженец. Ранее URA.RU сообщало, что Самойлов объяснил, почему решил стать депутатом. «Все клопы, которые пристраиваются к власти, которым все равно, от каких избирательных блоков выходить, которые занимаются набиванием карманов, должны исчезнуть из этого поля», — заявил лидер «Агаты Кристи». В интервью агентству музыкант рассказывал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — сообщал Самойлов.

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, выдвинувшийся на пост депутата гордумы Асбеста (Свердловская область), получил удостоверение кандидата. Об этом в telegram-канале сообщили представители певца. «Вадим Самойлов получил удостоверение кандидата на выборы в городскую Думу Асбеста. Работаем», — кратко рассказали представители музыканта. Напомним, лидер «Агата Кристи» зарегистрирован на выборы как самовыдвиженец. Ранее URA.RU сообщало, что Самойлов объяснил, почему решил стать депутатом. «Все клопы, которые пристраиваются к власти, которым все равно, от каких избирательных блоков выходить, которые занимаются набиванием карманов, должны исчезнуть из этого поля», — заявил лидер «Агаты Кристи». В интервью агентству музыкант рассказывал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — сообщал Самойлов.