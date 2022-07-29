Лидер «Агаты Кристи» Самойлов впервые объяснил, зачем ему власть. «Все клопы должны исчезнуть»

29 июля 2022 в 19:09 Размер текста - 17 +

Музыкант рассказал, зачем он собирается идти на выборы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему решил стать депутатом гордумы Асбеста (Свердловская область). Об этом Самойлов рассказал в своих соцсетях. «Почему в Асбесте? Потому что это мой родной город. И попробовать что-то изменить в лучшую сторону в типичном моногороде — по-моему это круто. Почему я это делаю? <…> Я считаю, что настало время, перетряхнуть всю нашу власть, в понимании того, что она служить людям. Все что меньше этого — должно быть изничтожено», — заявил Самойлов. Музыкант уверен, что заниматься «изничтожением» должны и сами россияне. «Все клопы, которые пристраиваются к власти, которым все равно, от каких избирательных блоков выходить, которые занимаются набиванием карманов, должны исчезнуть из этого поля», — добавил лидер «Агата Кристи». Ранее агентство сообщало, что Самойлова зарегистрировали как самовыдвиженца. В интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов. В начале июля агентство рассказывало, что Вадим Самойлов устроил свадебный сюрприз для молодоженов-байкеров. Он специально приехал на фестиваль в Асбест, чтобы поздравить влюбленных мотоциклистов.

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему решил стать депутатом гордумы Асбеста (Свердловская область). Об этом Самойлов рассказал в своих соцсетях. «Почему в Асбесте? Потому что это мой родной город. И попробовать что-то изменить в лучшую сторону в типичном моногороде — по-моему это круто. Почему я это делаю? <…> Я считаю, что настало время, перетряхнуть всю нашу власть, в понимании того, что она служить людям. Все что меньше этого — должно быть изничтожено», — заявил Самойлов. Музыкант уверен, что заниматься «изничтожением» должны и сами россияне. «Все клопы, которые пристраиваются к власти, которым все равно, от каких избирательных блоков выходить, которые занимаются набиванием карманов, должны исчезнуть из этого поля», — добавил лидер «Агата Кристи». Ранее агентство сообщало, что Самойлова зарегистрировали как самовыдвиженца. В интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов. В начале июля агентство рассказывало, что Вадим Самойлов устроил свадебный сюрприз для молодоженов-байкеров. Он специально приехал на фестиваль в Асбест, чтобы поздравить влюбленных мотоциклистов.