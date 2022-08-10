Кредиторам пермского банка-банкрота назвали сроки выплат

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Выплаты кредиторам «Проинвестбанка» начнутся в августе Фото:

В Перми сегодня состоялось собрание кредиторов пермского «Проинвестбанка», который находится в процедуре банкротства. На встрече был определен состав комитета кредиторов и названы сроки выплат. Об этом URA.RU сообщил экс-председатель правления банка Александр Воронцов.

«На собрании, которое длилось пять часов, рассмотрели все заявленные вопросы повестки, сформирован комитет кредиторов. Одно из решений — выплатить кредиторам третьей очереди 45 процентов от заявленных требований в текущем августе», — рассказал корреспонденту агентства Воронцов.

По его словам, первое собрание кредиторов проводилось по требованию российского законодательства. Далее кредиторы могут собираться для решения спорных вопросов по необходимости, в случае неудовлетворительной работы комитета, добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что все долги банк планирует окончательно погасить в течение 6-9 месяцев.

В июне 2022 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о принудительной ликвидации «Проинвестбанка» по иску от Центробанка РФ. Ранее «Проинвестбанк лишился лицензии и закрыл свои отделения в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, а также головной офис в Перми. Ликвидатором кредитного учреждения была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

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В Перми сегодня состоялось собрание кредиторов пермского «Проинвестбанка», который находится в процедуре банкротства. На встрече был определен состав комитета кредиторов и названы сроки выплат. Об этом URA.RU сообщил экс-председатель правления банка Александр Воронцов. «На собрании, которое длилось пять часов, рассмотрели все заявленные вопросы повестки, сформирован комитет кредиторов. Одно из решений — выплатить кредиторам третьей очереди 45 процентов от заявленных требований в текущем августе», — рассказал корреспонденту агентства Воронцов. По его словам, первое собрание кредиторов проводилось по требованию российского законодательства. Далее кредиторы могут собираться для решения спорных вопросов по необходимости, в случае неудовлетворительной работы комитета, добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что все долги банк планирует окончательно погасить в течение 6-9 месяцев. В июне 2022 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение о принудительной ликвидации «Проинвестбанка» по иску от Центробанка РФ. Ранее «Проинвестбанк лишился лицензии и закрыл свои отделения в Москве, Уфе, Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, а также головной офис в Перми. Ликвидатором кредитного учреждения была назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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