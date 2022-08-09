09 августа 2022

Артюхов успокоил мэров перед главной инспекцией года

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Глава Ямала отправится в ежегодную поездку по городам округа Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что главам городов и районов округа не стоит бояться его проверки. Как сообщил глава региона URA.RU, он не ожидает каких-либо неудач от своих подчиненных.

«Бояться не надо. Надо готовиться, но не к моей поездке, а в целом. У нас ударный сезон идет по нашим городам. Я хоть и в отпуске был, но следил за всеми изменениями. Много, что нормально идет, дороги строятся. Так что все работают хорошо. Хочу в этом убедиться лично, не ожидаю каких-то проколов, потому что в прошлом году было сложнее, нам мешал ковид. В этом году все более менее», — рассказал губернатор ЯНАО корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов готовится к ежегодной поездке по Ямалу. Перед началом «честного маршрута», губернатор собирает жалобы граждан в социальных сетях.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что главам городов и районов округа не стоит бояться его проверки. Как сообщил глава региона URA.RU, он не ожидает каких-либо неудач от своих подчиненных. «Бояться не надо. Надо готовиться, но не к моей поездке, а в целом. У нас ударный сезон идет по нашим городам. Я хоть и в отпуске был, но следил за всеми изменениями. Много, что нормально идет, дороги строятся. Так что все работают хорошо. Хочу в этом убедиться лично, не ожидаю каких-то проколов, потому что в прошлом году было сложнее, нам мешал ковид. В этом году все более менее», — рассказал губернатор ЯНАО корреспонденту агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов готовится к ежегодной поездке по Ямалу. Перед началом «честного маршрута», губернатор собирает жалобы граждан в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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