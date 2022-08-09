Фотограф из Челябинска погиб в Турции

10 августа 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

По словам друзей, челябинца сбила машина по пути в аэропорт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Турции погиб челябинский фотограф Евгений Токарев. Информацию об этом URA.RU подтвердили его коллеги. Токарев был известен как клубный фотограф, он специализировался на выездных съемках. «Евгений был на отдыхе в Турции. Нам уже сообщили, что он погиб в ДТП, сказали, что его сбила машина», — рассказал URA.RU источник. В социальных сетях друзья фотографа объявили сбор средств. Родным и близким Токарева предстоит решить финансовый вопрос с транспортировкой тела. «Очень тяжело, но нужно торопиться. Мы все можем помочь. Евгений Токарев — его больше нет», — написал челябинский шоумен Иван Шмелев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Турции погиб челябинский фотограф Евгений Токарев. Информацию об этом URA.RU подтвердили его коллеги. Токарев был известен как клубный фотограф, он специализировался на выездных съемках. «Евгений был на отдыхе в Турции. Нам уже сообщили, что он погиб в ДТП, сказали, что его сбила машина», — рассказал URA.RU источник. В социальных сетях друзья фотографа объявили сбор средств. Родным и близким Токарева предстоит решить финансовый вопрос с транспортировкой тела. «Очень тяжело, но нужно торопиться. Мы все можем помочь. Евгений Токарев — его больше нет», — написал челябинский шоумен Иван Шмелев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».