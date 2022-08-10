Журналистку, показавшую плакат против СВО, обвиняют в фейках

10 августа 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

Поводом для возбуждения дела послужил ее пикет на Софийской набережной Москвы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявлены обвинения в распространение заведомо фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в своем telegram-канале. «Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по п. „д“, части 2, ст. 207.3 УК РФ [Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации], которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщил Захватов. Информацию он разместил в своем telegram-канале. Он отметил, что поводом для возбуждения дела послужил ее пикет на Софийской набережной Москвы. Составлен протокол задержания, «идет допрос Марины Владимировны в качестве обвиняемой». На данный момент вопрос по мере пресечения пока остается открытым. Ранее Овсянникова также вышла в прямой эфир новостной передачи «Время» с антивоенным плакатом. Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде».

Экс-редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявлены обвинения в распространение заведомо фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов в своем telegram-канале. «Марине Овсянниковой предъявлено обвинение по п. „д“, части 2, ст. 207.3 УК РФ [Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации], которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы», — сообщил Захватов. Информацию он разместил в своем telegram-канале. Он отметил, что поводом для возбуждения дела послужил ее пикет на Софийской набережной Москвы. Составлен протокол задержания, «идет допрос Марины Владимировны в качестве обвиняемой». На данный момент вопрос по мере пресечения пока остается открытым. Ранее Овсянникова также вышла в прямой эфир новостной передачи «Время» с антивоенным плакатом. Девушка выразила протест в связи с информационной деятельностью телеканала и призвала «не верить пропаганде».