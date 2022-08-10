Врач Богомолов: изжога дает сигнал об опасности для зрелых людей

10 августа 2022 в 20:28 Размер текста - 17 +

Изжога является «красным флагом», если возникла впервые в зрелом возрасте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Впервые возникшая изжога для людей старше 40 лет может быть сигналом об образовании злокачественной опухоли. Об этом URA.RU заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. «Для людей старше 40 лет изжога — „красный флаг“, если жалоба возникла впервые. Особенно если это сопровождается снижением веса, слабостью, утомляемостью, изменением пищевых привычек. Это все „красные флаги“ и основание беспокоится и обратиться к врачу, чтобы обследоваться. В первую очередь для исключения всяких злокачественных образований», — сказал Павел Богомолов. При этом такая изжога не должна быть вызвана поведением пациента, отметил специалист. «Если это впервые возникло и однократно, и очевидно связано с употреблением газированных напитков в большом количестве, курении, слишком тугого пояса или сильного напряжения мышц брюшного пресса. Такие истории подразумевают исключение этих провоцирующих факторов и последующего исчезновения изжоги», — уточнил собеседник агентства. Врач подчеркнул, что для молодых людей риск новообразований ничтожен. «Молодым поможет диета с исключением газированных напитков и тех продуктов, которые провоцируют изжогу. У кого-то только курение провоцирует изжогу, и никакая диета на это не влияет. Вторая часть, это режимные вещи: не носить тугой пояс, не ложиться после приема пищи в течение полутора часов. В идеале — не курить. Если человек с избыточным весом — похудеть», — заключил гастроэнтеролог Богомолов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Впервые возникшая изжога для людей старше 40 лет может быть сигналом об образовании злокачественной опухоли. Об этом URA.RU заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов. «Для людей старше 40 лет изжога — „красный флаг“, если жалоба возникла впервые. Особенно если это сопровождается снижением веса, слабостью, утомляемостью, изменением пищевых привычек. Это все „красные флаги“ и основание беспокоится и обратиться к врачу, чтобы обследоваться. В первую очередь для исключения всяких злокачественных образований», — сказал Павел Богомолов. При этом такая изжога не должна быть вызвана поведением пациента, отметил специалист. «Если это впервые возникло и однократно, и очевидно связано с употреблением газированных напитков в большом количестве, курении, слишком тугого пояса или сильного напряжения мышц брюшного пресса. Такие истории подразумевают исключение этих провоцирующих факторов и последующего исчезновения изжоги», — уточнил собеседник агентства. Врач подчеркнул, что для молодых людей риск новообразований ничтожен. «Молодым поможет диета с исключением газированных напитков и тех продуктов, которые провоцируют изжогу. У кого-то только курение провоцирует изжогу, и никакая диета на это не влияет. Вторая часть, это режимные вещи: не носить тугой пояс, не ложиться после приема пищи в течение полутора часов. В идеале — не курить. Если человек с избыточным весом — похудеть», — заключил гастроэнтеролог Богомолов.