Оппозиционный политик везет в Сургут звезд, конкурируя с мэрией

10 августа 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

На праздник приедут Митя Фомин, ХАННА и участница группы «Краски» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. Такое видение событий озвучил источник URA.RU в городской политтусовке. «День физкультурника, по версии Клишина, должен пройти масштабней и ярче, чем у городских властей. Уже известно, что приедет участница группы „Краски“, Митя Фомин и ХАННА. Клишин и прошлой осенью проводил альтернативный День города в пику мэрии, и в этот раз делает что-то похожее», — считает инсайдер. С такой трактовкой в мэрии Сургута не согласились, как и сам Клишин. В горадминистрации считают, что два похожих праздника не конкурируют, а дополняют друг друга, и никаких политических контекстов в этом нет. «Человек проявил инициативу провести в городе еще один праздник, и мы пошли на встречу. Мы объединили два мероприятия под одним событием», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. Клишин в разговоре с журналистом URA.RU также сообщил, что конкуренции нет. «Мы проводим праздник совместно с администрацией города», — сообщил Клишин. Но инсайдер агентства в политтусовке настаивает: это начало публичной активности Клишина, а приурочена она к выборам 2024 года, к которым Клишин готовится загодя. Политик и это опровергает, говоря, что за два года все забудут об этом празднике. Ранее URA.RU сообщало, что Клишин перед прошлыми выборами потратил около 30 миллионов рублей на компенсацию лечения сургутских пенсионеров. Политологи тогда посчитали, что данную помощь можно расценить как подкуп избирателей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оппозиционный политик из Сургута Александр Клишин в противовес администрации Сургута устроит 14 августа альтернативный день физкультурника, конкурируя с тем, который проведет мэрия 13 августа. Такое видение событий озвучил источник URA.RU в городской политтусовке. «День физкультурника, по версии Клишина, должен пройти масштабней и ярче, чем у городских властей. Уже известно, что приедет участница группы „Краски“, Митя Фомин и ХАННА. Клишин и прошлой осенью проводил альтернативный День города в пику мэрии, и в этот раз делает что-то похожее», — считает инсайдер. С такой трактовкой в мэрии Сургута не согласились, как и сам Клишин. В горадминистрации считают, что два похожих праздника не конкурируют, а дополняют друг друга, и никаких политических контекстов в этом нет. «Человек проявил инициативу провести в городе еще один праздник, и мы пошли на встречу. Мы объединили два мероприятия под одним событием», — сообщили в департаменте массовых коммуникаций Сургута. Клишин в разговоре с журналистом URA.RU также сообщил, что конкуренции нет. «Мы проводим праздник совместно с администрацией города», — сообщил Клишин. Но инсайдер агентства в политтусовке настаивает: это начало публичной активности Клишина, а приурочена она к выборам 2024 года, к которым Клишин готовится загодя. Политик и это опровергает, говоря, что за два года все забудут об этом празднике. Ранее URA.RU сообщало, что Клишин перед прошлыми выборами потратил около 30 миллионов рублей на компенсацию лечения сургутских пенсионеров. Политологи тогда посчитали, что данную помощь можно расценить как подкуп избирателей.