Златоуст получит средства на обновление системы водоснабжения

Деньги выделит Фонд национального благосостояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Златоуст (Челябинская область) получит средства на обновление коммунальной инфраструктуры. Как сообщил депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, речь идет о финансировании из Фонда национального благосостояния, который выделит регионам 150 миллиардов рублей до 2023 года.

«Такая поддержка поможет решить многие застарелые проблемы, которых в территориях немало. Например, открытая система горячего водоснабжения в районе Машзавода в Златоусте. Я, как депутат Госдумы, не раз обращался в профильное министерство с просьбой включить финансирование этого проекта в целевые программы», — написал Колесников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он считает, что состояние сетей водоснабжения является проблемой почти каждого населенного пункта. Депутат назвал сумму средств, направленных на модернизацию ЖКХ, «колоссальной». Эти деньги, по мнению Колесникова, позволят реконструировать необходимые объекты опережающими темпами.