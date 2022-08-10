Песков обвинил недружественные РФ страны в «переходе граней»

Многие страны переходят грани разумного, нельзя отрицать РФ, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Некоторые недружественные для России страны переходят грани разумного, но РФ нельзя отрицать, это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — заявил Песков в эфире программы «Россия 1», комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу.
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