Песков обвинил недружественные РФ страны в «переходе граней»

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Многие страны переходят грани разумного, нельзя отрицать РФ, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Некоторые недружественные для России страны переходят грани разумного, но РФ нельзя отрицать, это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — заявил Песков в эфире программы «Россия 1», комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу.

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Некоторые недружественные для России страны переходят грани разумного, но РФ нельзя отрицать, это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию — нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — заявил Песков в эфире программы «Россия 1», комментируя решение Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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