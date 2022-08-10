В Свердловской области в ДТП пострадал шестилетний ребенок. Фото

11 августа 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Ребенок с резаной раной ноги был доставлен в больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Шабровский (Свердловская область) 10 августа около 18:00 по улице 50-й Пикет произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «43-летний водитель Renault Sandero, двигаясь по дороге, превысил скорость, в результате чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась. В ДТП пострадали водитель и шестилетний ребенок», — сообщило ведомство. Машиной управляла мама ребенка. Ее госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Ребенок в ДТП получил резаную рану ноги. Благодаря тому, что он был в бустере, то серьезных травм избежал и уже находится дома. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга сбили пешехода. Из-за ДТП парализовало движение трамваев. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В поселке Шабровский (Свердловская область) 10 августа около 18:00 по улице 50-й Пикет произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «43-летний водитель Renault Sandero, двигаясь по дороге, превысил скорость, в результате чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась. В ДТП пострадали водитель и шестилетний ребенок», — сообщило ведомство. Машиной управляла мама ребенка. Ее госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Ребенок в ДТП получил резаную рану ноги. Благодаря тому, что он был в бустере, то серьезных травм избежал и уже находится дома. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга сбили пешехода. Из-за ДТП парализовало движение трамваев.