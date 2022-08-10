10 августа 2022

В Свердловской области в ДТП пострадал шестилетний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., инфинити, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
Ребенок с резаной раной ноги был доставлен в больницу (архивное фото) Фото:

В поселке Шабровский (Свердловская область) 10 августа около 18:00 по улице 50-й Пикет произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«43-летний водитель Renault Sandero, двигаясь по дороге, превысил скорость, в результате чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась. В ДТП пострадали водитель и шестилетний ребенок», — сообщило ведомство.

Машиной управляла мама ребенка. Ее госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Ребенок в ДТП получил резаную рану ноги. Благодаря тому, что он был в бустере, то серьезных травм избежал и уже находится дома. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников.

Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга сбили пешехода. Из-за ДТП парализовало движение трамваев.

Фото:

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В поселке Шабровский (Свердловская область) 10 августа около 18:00 по улице 50-й Пикет произошло ДТП, в котором пострадал шестилетний ребенок. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «43-летний водитель Renault Sandero, двигаясь по дороге, превысил скорость, в результате чего машина вылетела с проезжей части и перевернулась. В ДТП пострадали водитель и шестилетний ребенок», — сообщило ведомство. Машиной управляла мама ребенка. Ее госпитализировали с травмами головы и позвоночника. Ребенок в ДТП получил резаную рану ноги. Благодаря тому, что он был в бустере, то серьезных травм избежал и уже находится дома. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, которые провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников. Ранее URA.RU писало, что в центре Екатеринбурга сбили пешехода. Из-за ДТП парализовало движение трамваев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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