Бурматов готовит жалобу на якутского чиновника за уху из тайменя

Чиновник сварил уху из краснокнижного тайменя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов намерен обратиться в МВД и прокуратуру с жалобой на действия главы Ленского района Якутии Жумарта Абильманова, который сварил уху из краснокнижного тайменя. Видеозапись, на которой чиновник разделывает рыбу, появилась на канале якутского блогера Олеся Петровича.

«Таймень — рыба, численность которой сокращается (теперь мы знаем благодаря кому). Он включен в Красную книгу Российской Федерации. На видео совершается уголовное преступление, завтра же утром уйдут депутатские запросы в МВД и прокуратуру», — написал в своем Telegram- канале Владимир Бурматов.

Известно, что рыбалка чиновника проходила в Иркутской области. Он был в компании нескольких человек, которые также делали фото с уловом. В январе 2019 года Абильманова уже обвиняли в незаконной охоте. Тогда пресс-служба администрации Ленского района Якутии отвергла все обвинения в адрес чиновника, а сам он сообщил, что «охота и рыбалка — это нормальное увлечение многих мужчин, живущих в Якутии».