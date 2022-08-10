В Екатеринбурге во дворе дома по улице Щорса, 54А ночью (по этому адресу находится консульство Кыргызской республики), 11 августа, подожгли два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил собственный источник.
«В 2:36 во двор дома через забор проникли мужчина и девушка. Они подожгли машины и сбежали», — рассказал источник.
Машины принадлежат двум разным людям. Мужчине, хозяину Toyota, принадлежит еще одна машина, белая BMW Х4. Днем у BMW спустило колесо, и он ее загнал в подземный паркинг. По данным источника, злоумышленники пытались поджечь автомобили одного хозяина и ошиблись с немецкой иномаркой.
Машины были припаркованы во дворе дома, который находится под двойной охраной — собственная охрана дома и пост полиции, так как с другой стороны дома находится консульство Кыргызской республики. Несмотря на это злоумышленники действовали слаженно. Они потратили на спланированные действия не больше минуты.
Поджигатель облил Land Cruiser с задней стороны, так как автомобиль был припаркован перед входом в подъезд, где находится охрана дома. Охранник вовремя среагировал, выбежал и потушил машину. В этот момент разгорелась другая машина. В BMW налили горючую жидкость на лобовое стекло, и она проникла в моторный отсек. С огнем смогли справиться пожарные, быстро прибывшие на место. Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей, ведутся следственные действия.
Корреспондент URA.RU отправил запросы в ГИБДД и УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответы не поступили.
Видео: ИА «Ночные новости»
Машины подожгли по адресу: Щорса, 54А
Фото: ИА «Ночные новости»
В этом здании находится консульство Кыргызской республики
Фото: ИА «Ночные новости»
BMW подожгла девушка, судя по видео
Фото: ИА «Ночные новости»
Land Cruiser сумел потушить охранник дома
Фото: ИА «Ночные новости»
Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей
Фото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге во дворе дома по улице Щорса, 54А ночью (по этому адресу находится консульство Кыргызской республики), 11 августа, подожгли два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил собственный источник. «В 2:36 во двор дома через забор проникли мужчина и девушка. Они подожгли машины и сбежали», — рассказал источник. Машины принадлежат двум разным людям. Мужчине, хозяину Toyota, принадлежит еще одна машина, белая BMW Х4. Днем у BMW спустило колесо, и он ее загнал в подземный паркинг. По данным источника, злоумышленники пытались поджечь автомобили одного хозяина и ошиблись с немецкой иномаркой. Машины были припаркованы во дворе дома, который находится под двойной охраной — собственная охрана дома и пост полиции, так как с другой стороны дома находится консульство Кыргызской республики. Несмотря на это злоумышленники действовали слаженно. Они потратили на спланированные действия не больше минуты. Поджигатель облил Land Cruiser с задней стороны, так как автомобиль был припаркован перед входом в подъезд, где находится охрана дома. Охранник вовремя среагировал, выбежал и потушил машину. В этот момент разгорелась другая машина. В BMW налили горючую жидкость на лобовое стекло, и она проникла в моторный отсек. С огнем смогли справиться пожарные, быстро прибывшие на место. Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей, ведутся следственные действия. Корреспондент URA.RU отправил запросы в ГИБДД и УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответы не поступили. Видео: ИА «Ночные новости»