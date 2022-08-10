10 августа 2022

В Екатеринбурге у кыргызского консульства подожгли две машины. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, бмв
Неизвестные подожгли Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5 Фото:

В Екатеринбурге во дворе дома по улице Щорса, 54А ночью (по этому адресу находится консульство Кыргызской республики), 11 августа, подожгли два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил собственный источник.

«В 2:36 во двор дома через забор проникли мужчина и девушка. Они подожгли машины и сбежали», — рассказал источник.

Машины принадлежат двум разным людям. Мужчине, хозяину Toyota, принадлежит еще одна машина, белая BMW Х4. Днем у BMW спустило колесо, и он ее загнал в подземный паркинг. По данным источника, злоумышленники пытались поджечь автомобили одного хозяина и ошиблись с немецкой иномаркой.

Машины были припаркованы во дворе дома, который находится под двойной охраной — собственная охрана дома и пост полиции, так как с другой стороны дома находится консульство Кыргызской республики. Несмотря на это злоумышленники действовали слаженно. Они потратили на спланированные действия не больше минуты.

Поджигатель облил Land Cruiser с задней стороны, так как автомобиль был припаркован перед входом в подъезд, где находится охрана дома. Охранник вовремя среагировал, выбежал и потушил машину. В этот момент разгорелась другая машина. В BMW налили горючую жидкость на лобовое стекло, и она проникла в моторный отсек. С огнем смогли справиться пожарные, быстро прибывшие на место. Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей, ведутся следственные действия.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в ГИБДД и УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответы не поступили.

Видео: ИА «Ночные новости»

Машины подожгли по адресу: Щорса, 54А
Фото:
В этом здании находится консульство Кыргызской республики
Фото:
BMW подожгла девушка, судя по видео
Фото:
Land Cruiser сумел потушить охранник дома
Фото:
Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей
Фото:
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В Екатеринбурге во дворе дома по улице Щорса, 54А ночью (по этому адресу находится консульство Кыргызской республики), 11 августа, подожгли два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил собственный источник. «В 2:36 во двор дома через забор проникли мужчина и девушка. Они подожгли машины и сбежали», — рассказал источник. Машины принадлежат двум разным людям. Мужчине, хозяину Toyota, принадлежит еще одна машина, белая BMW Х4. Днем у BMW спустило колесо, и он ее загнал в подземный паркинг. По данным источника, злоумышленники пытались поджечь автомобили одного хозяина и ошиблись с немецкой иномаркой. Машины были припаркованы во дворе дома, который находится под двойной охраной — собственная охрана дома и пост полиции, так как с другой стороны дома находится консульство Кыргызской республики. Несмотря на это злоумышленники действовали слаженно. Они потратили на спланированные действия не больше минуты. Поджигатель облил Land Cruiser с задней стороны, так как автомобиль был припаркован перед входом в подъезд, где находится охрана дома. Охранник вовремя среагировал, выбежал и потушил машину. В этот момент разгорелась другая машина. В BMW налили горючую жидкость на лобовое стекло, и она проникла в моторный отсек. С огнем смогли справиться пожарные, быстро прибывшие на место. Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей, ведутся следственные действия. Корреспондент URA.RU отправил запросы в ГИБДД и УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответы не поступили. Видео: ИА «Ночные новости»
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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