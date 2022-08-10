Неизвестные подожгли Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге во дворе дома по улице Щорса, 54А ночью (по этому адресу находится консульство Кыргызской республики), 11 августа, подожгли два автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил собственный источник.

«В 2:36 во двор дома через забор проникли мужчина и девушка. Они подожгли машины и сбежали», — рассказал источник.

Машины принадлежат двум разным людям. Мужчине, хозяину Toyota, принадлежит еще одна машина, белая BMW Х4. Днем у BMW спустило колесо, и он ее загнал в подземный паркинг. По данным источника, злоумышленники пытались поджечь автомобили одного хозяина и ошиблись с немецкой иномаркой.

Машины были припаркованы во дворе дома, который находится под двойной охраной — собственная охрана дома и пост полиции, так как с другой стороны дома находится консульство Кыргызской республики. Несмотря на это злоумышленники действовали слаженно. Они потратили на спланированные действия не больше минуты.

Поджигатель облил Land Cruiser с задней стороны, так как автомобиль был припаркован перед входом в подъезд, где находится охрана дома. Охранник вовремя среагировал, выбежал и потушил машину. В этот момент разгорелась другая машина. В BMW налили горючую жидкость на лобовое стекло, и она проникла в моторный отсек. С огнем смогли справиться пожарные, быстро прибывшие на место. Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей, ведутся следственные действия.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в ГИБДД и УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации ответы не поступили.

Видео: ИА «Ночные новости»

Машины подожгли по адресу: Щорса, 54А Фото: ИА «Ночные новости»

В этом здании находится консульство Кыргызской республики Фото: ИА «Ночные новости»

BMW подожгла девушка, судя по видео Фото: ИА «Ночные новости»

Land Cruiser сумел потушить охранник дома Фото: ИА «Ночные новости»

Сотрудники полиции ведут розыск поджигателей Фото: ИА «Ночные новости»