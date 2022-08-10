10 августа 2022

«Известия»: на Кубе заработают карты платежной системы «Мир»

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Клипарт. Сургут, рубль, экономика, финансы, платежная система мир
К концу 2022 года на Кубе начнут принимать карты платежной системы «Мир», заявил Хулио Антонио Гармендия Пенья Фото:

К декабрю 2022 года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

«Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу этого года „Мир“ можно будет использовать на территории Кубы», — заявил «Известиям» Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Ранее сообщалось, что пять турецких банков начали работу с платежной системой «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.

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К декабрю 2022 года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. «Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу этого года „Мир“ можно будет использовать на территории Кубы», — заявил «Известиям» Хулио Антонио Гармендия Пенья. Ранее сообщалось, что пять турецких банков начали работу с платежной системой «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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