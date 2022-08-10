«Известия»: на Кубе заработают карты платежной системы «Мир»

11 августа 2022 в 04:27 Размер текста - 17 +

К концу 2022 года на Кубе начнут принимать карты платежной системы «Мир», заявил Хулио Антонио Гармендия Пенья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU К декабрю 2022 года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. «Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу этого года „Мир“ можно будет использовать на территории Кубы», — заявил «Известиям» Хулио Антонио Гармендия Пенья. Ранее сообщалось, что пять турецких банков начали работу с платежной системой «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.

К декабрю 2022 года на Кубе начнут принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол Республики Куба в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. «Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей. Ожидается, что к концу этого года „Мир“ можно будет использовать на территории Кубы», — заявил «Известиям» Хулио Антонио Гармендия Пенья. Ранее сообщалось, что пять турецких банков начали работу с платежной системой «Мир». Сейчас карты этой платежной системы принимаются в 10 странах мира. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT после начала спецоперации РФ на Украине.