В ЯНАО закрыли водный маршрут

11 августа 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

На участке Ямгорт-Овгорт закрыто движение из-за обмеления реки (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители села Овгорт Шурышкарского района (ЯНАО) в ближайшее время не смогут воспользоваться водным транспортом. Из-за обмеления реки Сыня на участке Ямгорт-Овгорт отменяется движение катера, сообщила администрация Шурышкарского района на странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с резким снижением уровня воды в реке Сыня, рейс пассажирского водометного катера „КС“ по маршруту Мужи-Ямгор-Овгорт и обратно будет выполнятся только на участке „Мужи-Ямгорт“. В случае подъема уровня воды в реке пассажирские перевозки на участке „Ямгорт-Овгорт“ будут возобновлены», — отмечается в сообщении. Также сообщается, что решается вопрос о досрочном возобновлении авиарейсов по маршруту Салехард-Овгорт. Жителям необходимо заранее обращаться в администрацию. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также в организации паромных перевозок. Встреча с гражданами проходила в рамках работы мобильной приемной в округе.

Жители села Овгорт Шурышкарского района (ЯНАО) в ближайшее время не смогут воспользоваться водным транспортом. Из-за обмеления реки Сыня на участке Ямгорт-Овгорт отменяется движение катера, сообщила администрация Шурышкарского района на странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с резким снижением уровня воды в реке Сыня, рейс пассажирского водометного катера „КС“ по маршруту Мужи-Ямгор-Овгорт и обратно будет выполнятся только на участке „Мужи-Ямгорт“. В случае подъема уровня воды в реке пассажирские перевозки на участке „Ямгорт-Овгорт“ будут возобновлены», — отмечается в сообщении. Также сообщается, что решается вопрос о досрочном возобновлении авиарейсов по маршруту Салехард-Овгорт. Жителям необходимо заранее обращаться в администрацию. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также в организации паромных перевозок. Встреча с гражданами проходила в рамках работы мобильной приемной в округе.