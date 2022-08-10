10 августа 2022
09 августа 2022

В ЯНАО закрыли водный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, гимс, катера
На участке Ямгорт-Овгорт закрыто движение из-за обмеления реки (архивное фото) Фото:

Жители села Овгорт Шурышкарского района (ЯНАО) в ближайшее время не смогут воспользоваться водным транспортом. Из-за обмеления реки Сыня на участке Ямгорт-Овгорт отменяется движение катера, сообщила администрация Шурышкарского района на странице в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с резким снижением уровня воды в реке Сыня, рейс пассажирского водометного катера „КС“ по маршруту Мужи-Ямгор-Овгорт и обратно будет выполнятся только на участке „Мужи-Ямгорт“. В случае подъема уровня воды в реке пассажирские перевозки на участке „Ямгорт-Овгорт“ будут возобновлены», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что решается вопрос о досрочном возобновлении авиарейсов по маршруту Салехард-Овгорт. Жителям необходимо заранее обращаться в администрацию.

Ранее URA.RU сообщало, что жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также в организации паромных перевозок. Встреча с гражданами проходила в рамках работы мобильной приемной в округе.

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Жители села Овгорт Шурышкарского района (ЯНАО) в ближайшее время не смогут воспользоваться водным транспортом. Из-за обмеления реки Сыня на участке Ямгорт-Овгорт отменяется движение катера, сообщила администрация Шурышкарского района на странице в соцсети «ВКонтакте». «В связи с резким снижением уровня воды в реке Сыня, рейс пассажирского водометного катера „КС“ по маршруту Мужи-Ямгор-Овгорт и обратно будет выполнятся только на участке „Мужи-Ямгорт“. В случае подъема уровня воды в реке пассажирские перевозки на участке „Ямгорт-Овгорт“ будут возобновлены», — отмечается в сообщении. Также сообщается, что решается вопрос о досрочном возобновлении авиарейсов по маршруту Салехард-Овгорт. Жителям необходимо заранее обращаться в администрацию. Ранее URA.RU сообщало, что жители села Мужи в Шурышкарском районе ЯНАО попросили у транспортного прокурора УрФО Владимира Дроздецкого разобраться в вопросе увеличения вертолетных и теплоходных рейсов, а также в организации паромных перевозок. Встреча с гражданами проходила в рамках работы мобильной приемной в округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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