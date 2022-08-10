10 августа 2022

Жительница Салехарда провела ночь в квартире с убитым гостем

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Тургенев. Тюмень, обед, ужин, женщина, еда
Мужчину, причастного к совершению преступления, сотрудники полиции задержали в Салехарде Фото:

В Салехарде во время застолья произошла поножовщина, в ходе чего скончался мужчина. Хозяйка квартиры провела с убитым гостем всю ночь. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«5 июня 2022 года в вечернее время в квартире по ул. Богдана Кнунянца компания местных жителей распивала спиртные напитки. В ходе общения один из гостей внезапно нанес удар ножом в область грудной клетки своему 35-летнему приятелю. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Все участники преступления покинул квартиру, но позже женщина вернулась, и, переночевав в ней, наутро позвонила в правоохранительные органы, заявив о случившемся» — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Салехарда задушила сожителя подушкой из-за ссоры. В силовом ведомстве установили, что обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо опасного преступления против личности.

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В Салехарде во время застолья произошла поножовщина, в ходе чего скончался мужчина. Хозяйка квартиры провела с убитым гостем всю ночь. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО. «5 июня 2022 года в вечернее время в квартире по ул. Богдана Кнунянца компания местных жителей распивала спиртные напитки. В ходе общения один из гостей внезапно нанес удар ножом в область грудной клетки своему 35-летнему приятелю. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Все участники преступления покинул квартиру, но позже женщина вернулась, и, переночевав в ней, наутро позвонила в правоохранительные органы, заявив о случившемся» — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Салехарда задушила сожителя подушкой из-за ссоры. В силовом ведомстве установили, что обвиняемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение особо опасного преступления против личности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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