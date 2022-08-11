Politico: отказ Киева от переговоров ведет к ядерной войне с НАТО

11 августа 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

Участие США и Европы в конфликте на Украине создает риск ядерной войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Затягивание конфликта на Украине увеличивает риск втягивания НАТО, что может спровоцировать ядерную войну. Об этом сообщает американское издание Politico. «Полная поддержка Западом сопротивления Украины уже сделала ее союзником в глазах России. Чем глубже становится участие США и Европы, тем больше опасность распространения войны на страны НАТО, что может спровоцировать эскалацию ядерного конфликта — абсолютно худший сценарий», — пишет Politico. Некоторые сторонники политического урегулирования считают, что продолжение Украиной боевых действий увеличит количество погибших и приведет к потере территорий, а также к ослаблению позиции Киева на переговорах в будущем, отмечает издание. Также есть мнение, что экономический и гуманитарный кризис усугубится в случае затягивания конфликта на Украине. Европа уже столкнулась с ростом цен на энергоносители и высокой инфляцией, передает Politico. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Западные страны помогают Киеву отправкой денег и оружия. Россия и Украина проводили ряд переговоров, но не пришли к урегулированию ситуации и приостановили обсуждение. Западным странам стоит вмешаться в ситуацию на Украине, если они хотят победы ВСУ, цитируют «Дни.ру» военного историка из Финляндии Юсси Ялонена.

Затягивание конфликта на Украине увеличивает риск втягивания НАТО, что может спровоцировать ядерную войну. Об этом сообщает американское издание Politico. «Полная поддержка Западом сопротивления Украины уже сделала ее союзником в глазах России. Чем глубже становится участие США и Европы, тем больше опасность распространения войны на страны НАТО, что может спровоцировать эскалацию ядерного конфликта — абсолютно худший сценарий», — пишет Politico. Некоторые сторонники политического урегулирования считают, что продолжение Украиной боевых действий увеличит количество погибших и приведет к потере территорий, а также к ослаблению позиции Киева на переговорах в будущем, отмечает издание. Также есть мнение, что экономический и гуманитарный кризис усугубится в случае затягивания конфликта на Украине. Европа уже столкнулась с ростом цен на энергоносители и высокой инфляцией, передает Politico. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Западные страны помогают Киеву отправкой денег и оружия. Россия и Украина проводили ряд переговоров, но не пришли к урегулированию ситуации и приостановили обсуждение. Западным странам стоит вмешаться в ситуацию на Украине, если они хотят победы ВСУ, цитируют «Дни.ру» военного историка из Финляндии Юсси Ялонена.