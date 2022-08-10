10 августа 2022

В тюменском аэропорту массовая задержка рейсов

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Из аэропорта Рощино задержаны 19 рейсов Фото:

В Тюмени массово задерживают рейсы из-за тумана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (туман) из аэропорта Рощино задержаны 19 рейсов на вылет, на прилет — 13 рейсов. 6 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Ожидается прилет 6 рейсов», — сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент из Тюмени вылетело несколько рейсов. В Салехард, Сочи, Новый Уренгой, Москву вылетели самолеты авиакомпании «Ямал». В Нижневартовск и Уфу вылетели рейсы авиакомпания «Ютэйр». В направлениях Москва, Сочи было осуществлено два рейса авиакомпании «Аэрофлот». «Турецкими авиалиниями» вылетел рейс в Анталью.

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В Тюмени массово задерживают рейсы из-за тумана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино». «В связи с неблагоприятными погодными условиями (туман) из аэропорта Рощино задержаны 19 рейсов на вылет, на прилет — 13 рейсов. 6 рейсов были вынуждены уйти на запасные аэродромы в Екатеринбург и Челябинск. Ожидается прилет 6 рейсов», — сообщили в пресс-службе. В настоящий момент из Тюмени вылетело несколько рейсов. В Салехард, Сочи, Новый Уренгой, Москву вылетели самолеты авиакомпании «Ямал». В Нижневартовск и Уфу вылетели рейсы авиакомпания «Ютэйр». В направлениях Москва, Сочи было осуществлено два рейса авиакомпании «Аэрофлот». «Турецкими авиалиниями» вылетел рейс в Анталью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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