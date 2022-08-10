10 августа 2022

В Челябинске подешевел бензин двух марок. Скрин

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
В регионе подешевел бензин АИ-95 и АИ-92 Фото:

В Челябинской области подешевел бензин автомобильной марки АИ-95 и АИ-92 по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате.

«Потребительские цены в июле 2022 года к декабрю 2021 года снизились на автомобильный бензин АИ-95 (99,63%) и АИ-92 (98,65%). В июле стоимость АИ-95 в регионе составила 47,31 рублей за литр, АИ-92 — 43,48 рублей за литр», — отметили в Челябинскстате.

Ранее в Челябинской области в июне 2022 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других регионов России. При этом регион не вошел в ТОП-20 по доступности топлива.

В июле стоимость АИ-95 в регионе составила 47,31 рублей за литр
Фото:

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В Челябинской области подешевел бензин автомобильной марки АИ-95 и АИ-92 по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате. «Потребительские цены в июле 2022 года к декабрю 2021 года снизились на автомобильный бензин АИ-95 (99,63%) и АИ-92 (98,65%). В июле стоимость АИ-95 в регионе составила 47,31 рублей за литр, АИ-92 — 43,48 рублей за литр», — отметили в Челябинскстате. Ранее в Челябинской области в июне 2022 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других регионов России. При этом регион не вошел в ТОП-20 по доступности топлива.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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