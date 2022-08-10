В регионе подешевел бензин АИ-95 и АИ-92 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области подешевел бензин автомобильной марки АИ-95 и АИ-92 по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в Челябинскстате.

«Потребительские цены в июле 2022 года к декабрю 2021 года снизились на автомобильный бензин АИ-95 (99,63%) и АИ-92 (98,65%). В июле стоимость АИ-95 в регионе составила 47,31 рублей за литр, АИ-92 — 43,48 рублей за литр», — отметили в Челябинскстате.

Ранее в Челябинской области в июне 2022 года зафиксировали самый дешевый бензин марки АИ-92 среди других регионов России. При этом регион не вошел в ТОП-20 по доступности топлива.