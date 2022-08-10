Тюменца в критическом состоянии спасли пересадкой сердца

Причиной жизненно важной операции стал диагноз — кардиомиопатия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени успешно прошла операция по пересадке сердца 34-летнему мужчине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной клинической больницы номер один. Врачи считают, что при таком износе сердца, как у тюменца, его продолжительность жизни была бы не велика.

«Почти два десятка специалистов в течение 8 часов не отходили от операционного стола. Трансплантация, как и планировалось, закончилась благополучно. У пациента не исключался риск образования тромбов и внезапной смерти, поэтому трансплантация была необходима. Это самый молодой пациент, которому пересадили сердце в Тюменской области. Причиной жизненно важной операции стал диагноз — кардиомиопатия», — рассказали в пресс-службе.

Доставка органа была сложная, его везли как на наземном транспорте, так и с помощью вертолета санавиации. Из Ишима к операции сердце доставили за два часа. Это уже третий случай успешной пересадки сердца в Тюменской области. В настоящий момент в очереди на такую трансплантацию уже шесть человек.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцу пришлось выпрашивать лечение у врача в известной платной клинике. Об этом он рассказал агентству, назвав название медицинской организации, в которую больше за помощью обращаться не намерен.