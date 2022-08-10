10 августа 2022

Тюменца в критическом состоянии спасли пересадкой сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной жизненно важной операции стал диагноз — кардиомиопатия Фото:

В Тюмени успешно прошла операция по пересадке сердца 34-летнему мужчине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной клинической больницы номер один. Врачи считают, что при таком износе сердца, как у тюменца, его продолжительность жизни была бы не велика.

«Почти два десятка специалистов в течение 8 часов не отходили от операционного стола. Трансплантация, как и планировалось, закончилась благополучно. У пациента не исключался риск образования тромбов и внезапной смерти, поэтому трансплантация была необходима. Это самый молодой пациент, которому пересадили сердце в Тюменской области. Причиной жизненно важной операции стал диагноз — кардиомиопатия», — рассказали в пресс-службе.

Доставка органа была сложная, его везли как на наземном транспорте, так и с помощью вертолета санавиации. Из Ишима к операции сердце доставили за два часа. Это уже третий случай успешной пересадки сердца в Тюменской области. В настоящий момент в очереди на такую трансплантацию уже шесть человек.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменцу пришлось выпрашивать лечение у врача в известной платной клинике. Об этом он рассказал агентству, назвав название медицинской организации, в которую больше за помощью обращаться не намерен.

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В Тюмени успешно прошла операция по пересадке сердца 34-летнему мужчине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной клинической больницы номер один. Врачи считают, что при таком износе сердца, как у тюменца, его продолжительность жизни была бы не велика. «Почти два десятка специалистов в течение 8 часов не отходили от операционного стола. Трансплантация, как и планировалось, закончилась благополучно. У пациента не исключался риск образования тромбов и внезапной смерти, поэтому трансплантация была необходима. Это самый молодой пациент, которому пересадили сердце в Тюменской области. Причиной жизненно важной операции стал диагноз — кардиомиопатия», — рассказали в пресс-службе. Доставка органа была сложная, его везли как на наземном транспорте, так и с помощью вертолета санавиации. Из Ишима к операции сердце доставили за два часа. Это уже третий случай успешной пересадки сердца в Тюменской области. В настоящий момент в очереди на такую трансплантацию уже шесть человек. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцу пришлось выпрашивать лечение у врача в известной платной клинике. Об этом он рассказал агентству, назвав название медицинской организации, в которую больше за помощью обращаться не намерен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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