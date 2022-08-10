В Челябинске можно расплатиться за поездки ключом от домофона

«Умный ключ» позволит экономить на поездках в транспорте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Интерсвязь» в Челябинске предложила возможности по оплате поездок в общественном транспорте, задействовав возможности «умного домофона». Как URA.RU сообщили в компании, экономия составит до пяти рублей.

«Если билет за наличные обойдется в 30 рублей, то при оплате с помощью ключ-карты — в 25 рублей. Даже банковская карта при задействовании не даст такой экономии: по ней стоимость поездки встанет в 26 рублей», — рассказали URA.RU в «Интерсвязи».

В компании добавили, что в Челябинске сегодня «умные домофоны» установлены в 73% многоэтажек. При этом получить брелок можно и в случае, если домофон «Интерсвязи» не установлен.

Для использования ключ-карты потребуется установить и зайти в приложение «Умный город», где потребуется выбрать раздел «Транспортная карта». Сервис поддерживает действующие карты. Пополнять баланс можно с помощью «Сбербанк Онлайн» или «Системы Город».

Руководитель проекта «Интерсвязи» Юлия Сметанина отметила, что после отключения зарубежных расчетных систем количество пользователей соответствующего раздела в мобильном приложении возросла до 53 тысяч человек. Ключом от домофона при оплате проезда они воспользовались более полтора миллиона челябинцев.