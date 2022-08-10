В челябинском районе запретили ходить в лес

11 августа 2022 в 11:34 Размер текста - 17 +

Запрет связан с введением в районе противопожарного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области жителям запретили ходить в лес из-за опасности возникновения пожаров. Соответствующее постановление подписал глава района Анатолий Вдовин. «На период действия особого противопожарного режима запретить на территории Карталинского района посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по их охране, защите и воспроизводству лесов. Запретить разведение и выжигание сухой растительности на землях лесного фонда», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации района. Также в своем распоряжении Вдовин рекомендует главам поселений принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных пожаров. Надзорным ведомствам выданы рекомендации по усилению профилактической работы по предупреждению выжигания сухой растительности. Из-за жаркой погоды в отдельных районах области уже на протяжение нескольких недель сохраняется высокая пожарная опасность. При этом синоптики ожидают, что экстремальная жара задержится в регионе до середины августа.

В Карталинском районе Челябинской области жителям запретили ходить в лес из-за опасности возникновения пожаров. Соответствующее постановление подписал глава района Анатолий Вдовин. «На период действия особого противопожарного режима запретить на территории Карталинского района посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по их охране, защите и воспроизводству лесов. Запретить разведение и выжигание сухой растительности на землях лесного фонда», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации района. Также в своем распоряжении Вдовин рекомендует главам поселений принять дополнительные меры, препятствующие распространению лесных пожаров. Надзорным ведомствам выданы рекомендации по усилению профилактической работы по предупреждению выжигания сухой растительности. Из-за жаркой погоды в отдельных районах области уже на протяжение нескольких недель сохраняется высокая пожарная опасность. При этом синоптики ожидают, что экстремальная жара задержится в регионе до середины августа.