Бургерная лавка «Краснодарский парень» открылась в Ноябрьске

В первый день бургерная приняла до 200 посетителей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Предприниматель из Ноябрьска открыл бургерную лавку «Краснодарский парень». На данный момент кафе работает на доставку и самовызов. Об этом сообщил telegram-канал «Ямал.Официально».

«Техническое открытие бургерной лавки состоялось 30 апреля. В первый день открытия приняли около 200 человек, был большой ажиотаж посетителей. На данный момент на кухне работает 12 человек. Недавно у нас появилась выездная кухня. Планируем на день города быть на празднике», — рассказал Потемкин.

Также предприниматель добавил, что как только они встанут на ноги, первая задача — открыть зал. «Работаем только на доставку и самовывоз, а хотелось бы, чтобы люди могли прийти, сесть и с пылу с жалу прям из-под ножа покушать», — рассказал хозяин заведения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске готовится к открытию бургерная лавка «Краснодарский парень». Ресторан быстрого питания откроется накануне майских праздников и будет работать по франшизе.

Видео: «Ямал.Официально»