В Кургане мать осужденного собирала деньги за освобождение зэков

В Кургане мать осужденного наживалась на сокамерниках сына Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мать авторитетного заключенного подозревается в создании бизнеса на обмане сокамерников сына, которым обещала условно-досрочное освобождение (УДО). Женщина была задержана за попытку освободить своего сына, после чего силовики вышли на целую преступную сеть. Об этом журналистам URA.RU сообщили источники близкие к УФСИН.

«Заключенный по кличке „Малой“ якобы придерживается воровских понятий. Для оказания давления на администрацию колонии он несколько лет писал жалобы в различные инстанции через свою мать», — сообщают инсайдеры. Кроме того, «Малой» сожительствовал с сотрудницей правоохранительных органов, что неприемлемо в криминальных кругах, уточняют осведомители.

Мать осужденного «Малого» попала в поле зрения силовиков после подозрений в дачи взятки врачу в размере 1,5 миллиона рублей. Медик за деньги якобы сделал подложное медицинское заключение о наличии у осужденного диагноза рака на последней стадии. По информации источников в преступной среде, женщина также может быть причастна к попыткам освобождения других заключенных. За эти услуги мать осужденного собирала с них деньги. Однако впоследствии помощи в освобождении так и не последовало. В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Курганской области корреспонденту URA.RU давать комментарии отказались. Уточнили, что это связано с проведением следственных мероприятий.

URA.RU ранее писало, что врача-уролога, работавшего в Курганской областной больнице, заподозрили в оформлении фиктивных документов для освобождения заключенных по УДО. За свои услуги теперь уже бывший медработник брал деньги с преступников.