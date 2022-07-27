Преступную деятельность врача выявили сотрудники областного УФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший врач одного из медицинских учреждений Кургана задержан по обвинению во взятке за содействие в досрочном освобождении заключенного из колонии. Об этом сообщает следственное управление СК России по Курганской области.

«По данным следствия, в 2020 году мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, через посредника передал 750 000 рублей узкопрофильному врачу-урологу одного из медицинских учреждений Кургана в качестве взятки за оказание содействия в освобождении из колонии. Общая сумма взятки по договоренности составляла 1 500 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в СК, врач достоверно знал, что осужденный здоров, но фиктивно диагностировал у него наличие онкологического заболевания, которое препятствовало отбытию наказания. На основании полученного медзаключения мужчина обратился в суд с просьбой освободить его от наказания в связи с тяжелой болезнью. Преступную деятельность врача выявили сотрудники областного УФСБ.

26 июля следственные органы задержали бывшего врача и женщину-посредника. Фигурантку обвиняют по ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), она уже дала признательные показания. 28 июля обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Взяткодатель продолжает отбывать наказание в колонии. Сейчас СК вместе с оперативными сотрудниками регионального УФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности обвиняемых.

Ранее URA.RU сообщало, что представители силовых структур региона приступили к проверке всех осужденных, освобожденных из колоний Курганской области досрочно по состоянию здоровья. Инсайдеры сообщали, что это связано с уголовным делом о выдаче фиктивных медицинских заключений, которые стали основанием для выхода на свободу одного из заключенных. До этого стало известно, что заключенный, которого досрочно освободили из колонии из-за рака мочевого пузыря последней стадии, нарушил закон, из-за чего вновь оказался в колонии. Диагноз, благодаря которому заключенный вышел на свободу, по данным источников, поставил уролог Курганской областной клинической больницы. Позже выяснилось, что он уволился из областной больницы.

Бывшего врача медучреждения Кургана задержали по материалам, собранным УФСБ Фото: пресс-служба УФСБ по Курганской области

Видео пресс-службы УФСБ по Курганской области: