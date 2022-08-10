Тюменцев зовут волонтерами в ДНР и ЛНР

Волонтерам предстоит помогать жителям ЛДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюмени 11 августа открылся центр обучения волонтеров для последующей отправки их в ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении «Молодой гвардии».

«Сейчас мы набираем добровольцев для отправки в ДНР и ЛНР. Желательно уметь оказывать первую медицинскую помощь, обладать навыками спасателя. Для всех проведем собеседование и расскажем, какие опасности и сложности могут возникнуть в процессе пребывания в волонтерском корпусе», — прокомментировал координатор «Молодой гвардии» по УрФО Владимир Сбитнев.

В «Молодой гвардии» рассказали, что в корпус набирают мужчин от 21 года. Для кандидатов станет преимуществом наличие инженерных навыков. Кроме того, всем желающим предстоит пройти психологическое тестирование.

Россияне массово поехали в ЛДНР волонтерами после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения Донбасса.