Аномальная жара отступит от Челябинска. Скрин

11 августа 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают челябинцам недельную передышку от жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более чем 30-градусная жара, которая держится в Челябинской области уже две недели, с 12 августа даст передышку жителям региона. Это следует из прогноза на сайте Realmeteo. С 12 августа температура в Челябинске понизится до 24 градусов. К воскресенью, 14 августа, столбик термометра не поднимется выше 21 градуса. Рабочая неделя начнется с 22 градусов, после чего два дня подряд — 16, 17 и 18 августа — в столице Южного Урала ожидается 25 градусов. После этого относительное похолодание закончится. Синоптики предсказывают, что 19 августа температурные показатели вновь вернутся к 30-градусной отметке. В отдельных муниципалитетах области уже на протяжение нескольких недель сохраняется высокая опасность пожаров. В Карталинском районе власти вынуждены были запретить жителям доступ в леса с 11 по 21 августа. Скрин: сайт Realmeteo

Более чем 30-градусная жара, которая держится в Челябинской области уже две недели, с 12 августа даст передышку жителям региона. Это следует из прогноза на сайте Realmeteo. С 12 августа температура в Челябинске понизится до 24 градусов. К воскресенью, 14 августа, столбик термометра не поднимется выше 21 градуса. Рабочая неделя начнется с 22 градусов, после чего два дня подряд — 16, 17 и 18 августа — в столице Южного Урала ожидается 25 градусов. После этого относительное похолодание закончится. Синоптики предсказывают, что 19 августа температурные показатели вновь вернутся к 30-градусной отметке. В отдельных муниципалитетах области уже на протяжение нескольких недель сохраняется высокая опасность пожаров. В Карталинском районе власти вынуждены были запретить жителям доступ в леса с 11 по 21 августа.