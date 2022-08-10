10 августа 2022

Свердловчанами, оставшимися без воды, занялись силовики

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
В прокуратуре начали проверку из-за отключения холодной воды в Среднеуральске Фото:

Прокуратура взяла на контроль аварию в Среднеуральске, в результате которой часть жителей остались без холодной воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа Среднеуральск», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, жителям уже привозят емкости с водой.

В пресс-службе сообщили, что коммунальный коллапс произошел из-за выхода из строя насоса одной из скважин. В прокуратуре взяли на контроль ремонт скважины и проверяют, чтобы среднеуральцы смогли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса.

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Прокуратура взяла на контроль аварию в Среднеуральске, в результате которой часть жителей остались без холодной воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа Среднеуральск», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, жителям уже привозят емкости с водой. В пресс-службе сообщили, что коммунальный коллапс произошел из-за выхода из строя насоса одной из скважин. В прокуратуре взяли на контроль ремонт скважины и проверяют, чтобы среднеуральцы смогли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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