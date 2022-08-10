Свердловчанами, оставшимися без воды, занялись силовики

11 августа 2022 в 12:03 Размер текста - 17 +

В прокуратуре начали проверку из-за отключения холодной воды в Среднеуральске Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура взяла на контроль аварию в Среднеуральске, в результате которой часть жителей остались без холодной воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа Среднеуральск», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, жителям уже привозят емкости с водой. В пресс-службе сообщили, что коммунальный коллапс произошел из-за выхода из строя насоса одной из скважин. В прокуратуре взяли на контроль ремонт скважины и проверяют, чтобы среднеуральцы смогли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса.

Прокуратура взяла на контроль аварию в Среднеуральске, в результате которой часть жителей остались без холодной воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ на территории городского округа Среднеуральск», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что, жителям уже привозят емкости с водой. В пресс-службе сообщили, что коммунальный коллапс произошел из-за выхода из строя насоса одной из скважин. В прокуратуре взяли на контроль ремонт скважины и проверяют, чтобы среднеуральцы смогли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Ранее свердловчане жаловались, что несколько дней не могут помыться и постирать вещи из-за отключенной холодной воды. Та вода, которую иногда включают, чаще всего грязная, непригодная для мытья. Очевидцы публикуют видео с последствиями коммунального коллапса.