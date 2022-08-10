Главный по ремонту дорог Екатеринбурга внезапно уволился

11 августа 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Павел Азанов (слева) руководил МКУ ровно год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник МКУ «Городское благоустройство», которое выступает оператором крупнейших дорожных ремонтов Екатеринбурга, Павел Азанов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в самом учреждении. «Причина — личные обстоятельства. У Азанова реально что-то случилось, еще несколько дней назад никто — в том числе он сам — и подумать не мог, что в МКУ будет смена начальника», — поделился собеседник. «Он больше не работает здесь», — сказали корреспонденту в приемной МКУ в ответ на просьбу соединить с Азановым. Азанов — выходец из Тюмени — возглавил «Городское благоустройство» ровно год назад, в августе 2021-го. По данным URA.RU, в последние месяцы руководство города имело к нему некоторые претензии, но публично мэр Алексей Орлов их не озвучивал. Его предшественник, Антон Козлов, уходил по-другому. Орлова возмутил срыв ремонтов на десяти городских участках, включая улицу Викулова.

Начальник МКУ «Городское благоустройство», которое выступает оператором крупнейших дорожных ремонтов Екатеринбурга, Павел Азанов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в самом учреждении. «Причина — личные обстоятельства. У Азанова реально что-то случилось, еще несколько дней назад никто — в том числе он сам — и подумать не мог, что в МКУ будет смена начальника», — поделился собеседник. «Он больше не работает здесь», — сказали корреспонденту в приемной МКУ в ответ на просьбу соединить с Азановым. Азанов — выходец из Тюмени — возглавил «Городское благоустройство» ровно год назад, в августе 2021-го. По данным URA.RU, в последние месяцы руководство города имело к нему некоторые претензии, но публично мэр Алексей Орлов их не озвучивал. Его предшественник, Антон Козлов, уходил по-другому. Орлова возмутил срыв ремонтов на десяти городских участках, включая улицу Викулова.