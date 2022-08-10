10 августа 2022

Главный по ремонту дорог Екатеринбурга внезапно уволился

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие части развязки Луганская-Объездная. Екатеринбург
Павел Азанов (слева) руководил МКУ ровно год Фото:

Начальник МКУ «Городское благоустройство», которое выступает оператором крупнейших дорожных ремонтов Екатеринбурга, Павел Азанов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в самом учреждении.

«Причина — личные обстоятельства. У Азанова реально что-то случилось, еще несколько дней назад никто — в том числе он сам — и подумать не мог, что в МКУ будет смена начальника», — поделился собеседник. «Он больше не работает здесь», — сказали корреспонденту в приемной МКУ в ответ на просьбу соединить с Азановым.

Азанов — выходец из Тюмени — возглавил «Городское благоустройство» ровно год назад, в августе 2021-го. По данным URA.RU, в последние месяцы руководство города имело к нему некоторые претензии, но публично мэр Алексей Орлов их не озвучивал.

Его предшественник, Антон Козлов, уходил по-другому. Орлова возмутил срыв ремонтов на десяти городских участках, включая улицу Викулова.

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Начальник МКУ «Городское благоустройство», которое выступает оператором крупнейших дорожных ремонтов Екатеринбурга, Павел Азанов ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией, и подтвердили в самом учреждении. «Причина — личные обстоятельства. У Азанова реально что-то случилось, еще несколько дней назад никто — в том числе он сам — и подумать не мог, что в МКУ будет смена начальника», — поделился собеседник. «Он больше не работает здесь», — сказали корреспонденту в приемной МКУ в ответ на просьбу соединить с Азановым. Азанов — выходец из Тюмени — возглавил «Городское благоустройство» ровно год назад, в августе 2021-го. По данным URA.RU, в последние месяцы руководство города имело к нему некоторые претензии, но публично мэр Алексей Орлов их не озвучивал. Его предшественник, Антон Козлов, уходил по-другому. Орлова возмутил срыв ремонтов на десяти городских участках, включая улицу Викулова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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