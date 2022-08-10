Губернатор Моор раскрыл места для отдыха в Тюменской области

Глава региона посоветовал туристам посетить Тобольск и термальные источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Глава региона посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Об этом Моор сообщил в рамках своей пресс-конференции.

«Если мы говорим про период зима-осень, то самое интересное, что мы можем предложить — это наши термальные источники. У нас большое историческое наследие. Недавно в частном порядке был в Тобольске, мы с семьей отдыхали. Реально туристический город. Я когда гулял, со мной все здоровались», — рассказал глава региона.

Александр Моор отметил, что в Тобольск стали чаще приезжать туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также глава региона предложил отдыхающим посетить Ялуторовск.