10 августа 2022

Губернатор Моор раскрыл места для отдыха в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень
Глава региона посоветовал туристам посетить Тобольск и термальные источники Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Глава региона посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Об этом Моор сообщил в рамках своей пресс-конференции.

«Если мы говорим про период зима-осень, то самое интересное, что мы можем предложить — это наши термальные источники. У нас большое историческое наследие. Недавно в частном порядке был в Тобольске, мы с семьей отдыхали. Реально туристический город. Я когда гулял, со мной все здоровались», — рассказал глава региона.

Александр Моор отметил, что в Тобольск стали чаще приезжать туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также глава региона предложил отдыхающим посетить Ялуторовск.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о местах для отдыха в регионе. Глава региона посоветовал туристам посетить Тобольск и знаменитые термальные источники. Об этом Моор сообщил в рамках своей пресс-конференции. «Если мы говорим про период зима-осень, то самое интересное, что мы можем предложить — это наши термальные источники. У нас большое историческое наследие. Недавно в частном порядке был в Тобольске, мы с семьей отдыхали. Реально туристический город. Я когда гулял, со мной все здоровались», — рассказал глава региона. Александр Моор отметил, что в Тобольск стали чаще приезжать туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Также глава региона предложил отдыхающим посетить Ялуторовск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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