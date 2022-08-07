У 27-летнего штурмана Александра Подшивалова остались жена и маленькая дочь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске на жилых домах появились граффити с изображением погибших в спецоперации на Украине офицеров — летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова. Об этом URA.RU сообщил начальник управления общественных связей правительства региона Дмитрий Семенов.

«В память погибших героев спецоперации летчика Александра Подшивалова и танкиста Константина Глушкова известный общероссийский фонд „Культурный код“ увековечил в граффити. Оба награждены орденом Мужества посмертно. Муралы размещены по адресам: Свердловский проспект, 58 и Комсомольский проспект, 9», — заявил URA.RU Семенов.

Семенов отметил, что работа по созданию муралов ведется уже несколько месяцев. Власти и фонд проводили консультации с военкоматом и согласования с управляющими компаниями. Планируется, что портреты героев завершат к концу недели. В правительстве региона не исключили, что их открытие состоится при участии губернатора области Алексея Текслера.

С погибшим Константином Глушковым в Челябинске простились 3 марта. Офицера похоронили на Градском кладбище со всеми воинскими почестями. С Александром Подшиваловым родные и близкие простились 27 марта в челябинском храме «Утоли моя печали». У 27-летнего штурмана остались жена и маленькая дочь.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет.

Портрет летчика Александра Подшивалова (по адресу Свердловский проспект, 58) почти готов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU