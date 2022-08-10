В Тюмени проверят военные навыки школьников

В Тюмени пройдут юнармейские игры «Без права на ошибку» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени пройдут юнармейские игры «Без права на ошибку», во время которых школьники будут штурмовать укрепления условного противника, снаряжать магазины патронами и метать учебные гранаты. Об этом сообщает официальный паблик тюменской мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».

«Им предстоит пройти два этапа: теоретический и практический, которые состоятся на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания „Аванпост“ и на учебном полигоне ТВВИКУ „Андреевский“. Юнармейские игры „Без права на ошибку“ Тюменская область встречает уже во второй раз. Они представляют комплекс конкурсных состязаний, которые проводятся в рамках международных армейских игр „АрМИ-2022“. Участниками станут команды из муниципалитетов области, каждая из которых состоит из 10 юношей в возрасте от 14 до 17 лет», — указано в сообщении городской администрации.

Там добавили, что участников соревнований ждет теоретическая часть с тестовой проверкой знаний по основам военной службы в области тактической, огневой, строевой, физической, военно-медицинской подготовке и т. д. Практический этап включает в себя штурм укреплений условного противника, наступление, маневры огнем, оказание помощи при ранениях, эвакуации пострадавших, обнаружение мин, метание гранат и снаряжение магазина патронами. Команда-победитель заберет кубок игр и ценный приз.