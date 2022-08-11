Зам Куйвашева бьется за влияние на Екатеринбург

Влияние Сергей Швиндта на стройки Екатеринбурга за последний год существенно снизилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Сергей Швиндт — замгубернатора Свердловской области по строительству — придумал, как удержать контроль над Екатеринбургом после отставки профильного министра Михаила Волкова, которая обсуждается чиновниками последние недели. По данным URA.RU, в министерское кресло Швиндт продвигает зама Волкова Антона Шафаростова.

И Волков, и Шафаростов считаются соратниками Швиндта. А все трое — выходцы из старой городской команды экс-вице-мэра и бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, со скандалом покинувшего власть в сентябре 2018 года. Волкова называют среди управленцев, которые покинут областное правительство сразу после губернаторских выборов: кто бы на них ни победил, предстоит новое формирование кабмина.

«Понимая, что Волков, скорее всего, уйдет, и он не сможет этому помешать, Швиндт лоббирует на его место другого своего товарища — Шафаростова. Это позволило бы ему и его команде сохранить влияние на основные стройки в регионе — екатеринбургские», — поделился источник, близкий к команде губернатора.

Другой собеседник URA.RU напомнил, что после того, как с декабря 2021-го по апреля 2022-го губернатор Евгений Куйвашев вернул основные градостроительные полномочия в мэрию, Швиндт и Волков фактически остались не у дел, перестали быть основными переговорщиками для девелоперов Екатеринбурга. «В таких условиях единственный рычаг власти, оставшийся у Швиндта, — блокировка [областного и федерального] финансирования городских проектов. Для этого Швиндту нужен полный контроль над министерством. Вот он и пытается его сохранить, поддерживая Шафаростова», — объяснил источник.

Узнать, правда ли это, у самого Сергея Швиндта к моменту публикации не удалось. Он не ответил на вопрос корреспондента в мессенджере, хотя прочитал его.