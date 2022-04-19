Зам Куйвашева пытался сорвать усиление мэра Екатеринбурга

Зачем это было, вскрылось на обеде министра с Тунгусовым

19 апреля 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов получил практически полный контроль над городскими стройками, в распоряжении депутатов остался лишь генплан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У передачи в руки мэрии Екатеринбурга новых градостроительных полномочий был влиятельный противник — замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт. Топ-чиновник якобы препятствовал оперативному принятию решения. По одной из версий, обсуждаемых в местной политтусовке, за этой интригой может стоять бывший «серый кардинал» свердловской политики Владимир Тунгусов. На это указывают как минимум две кулуарные встречи с его участием. На заседании 19 апреля заксобрание приняло закон, согласно которому отныне гордума не сможет утверждать и менять правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП). Эти полномочия перешли к мэрии. Осенью 2021-го Евгений Куйвашев (справа) вернул мэрии градполномочия, которые забирал у команды Тунгусова в 2015 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Принятие и корректировка ПЗЗ и МНГП были для гордумы едва ли не мощнейшим из оставшихся у нее рычагов влияния на город (с начала 2021-го мэр Алексей Орлов последовательно отстранял депутатов от участия в принятии важных решений). В МНГП прописано, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок на определенную плотность населения. Эти правила обязаны соблюдать при разработке градостроительной документации. А ПЗЗ устанавливают, какие объекты можно возводить на конкретных участках. Периодически изменения ПЗЗ становились предметом кулуарных торгов между чиновниками, девелоперами и депутатами. По данным URA.RU, перераспределение полномочий — инициатива Орлова и его зама по строительству Рустама Галямова. Они озвучили ее губернатору Евгению Куйвашеву в начале года. И глава региона согласился. «А Швиндт пытался затянуть принятие подготовленного мэрией законопроекта. В частности, в своем отзыве на документ он указывал, что, возможно, стоит подумать, распространить эту практику на все муниципалитеты», — поделился источник агентства, погруженный в интригу. Статья по теме Мэрия Екатеринбурга забирает у депутатов сильнейший рычаг власти Он и некоторые другие знакомые чиновники уверены: Швиндт в данном случае действовал не самостоятельно. Долгое время Швиндта относили к команде экс-вице-мэра и бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, который покинул властные структуры в сентябре 2018 года — после конфликта с Куйвашевым из-за выборов в гордуму Екатеринбурга. В последние месяцы считалось, что Тунгусов утратил интерес к политике и сосредоточился на воспитании внуков. Говорят, когда Орлов только начинал работать на посту мэра, Тунгусов его консультировал (их, например, замечали на прогулке в элитном поселке Карасьеозерский-1), а потом перестал, когда увидел, что к его советам не прислушиваются. Но свежие слухи свидетельствуют, что бывший чиновник по-прежнему в игре. Якобы около недели назад он был замечен в ресторане «Барборис» в «Ельцин Центре» в компании своего хорошего знакомого, министра строительства Михаила Волкова — подчиненного Швиндта. Что они обсуждали (если такая встреча действительно была), неизвестно. Волков и Швиндт к моменту публикации были недоступны для комментариев по телефону. Кроме того, по некоторым данным, с Тунгусовым недавно якобы консультировался и лидер свердловских коммунистов, вице-спикер заксо Александр Ивачев. Его называли партнером Тунгусова, когда тот курировал внутреннюю политику в статусе вице-губернатора. На заседании 19 апреля Ивачев и его соратники по фракции КПРФ были в числе депутатов, высказавшихся против инициативы мэрии. Телефон Ивачева на момент публикации был выключен. Сами депутаты не решились вступать в спор с Орловым и отдали важные полномочия без боя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Тунгусов пытался сохранить за городскими депутатами полномочия, поскольку готовится к выборам 2023 года. Ему нужна сильная дума, через которую можно было бы влиять на принятие решений. К тому же не секрет, что стройка — основа его империи», — объясняет один из носителей конспирологической версии. Впрочем, такой взгляд на ситуацию разделают не все. «Сомневаюсь, что Тунгусову это действительно интересно, что он настолько погружен в текущую ситуацию», — говорит старожил муниципальной власти. Аналогичную оценку дает источник в окружении Тунгусова. В мэрии Екатеринбурга ситуацию не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

У передачи в руки мэрии Екатеринбурга новых градостроительных полномочий был влиятельный противник — замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт. Топ-чиновник якобы препятствовал оперативному принятию решения. По одной из версий, обсуждаемых в местной политтусовке, за этой интригой может стоять бывший «серый кардинал» свердловской политики Владимир Тунгусов. На это указывают как минимум две кулуарные встречи с его участием. На заседании 19 апреля заксобрание приняло закон, согласно которому отныне гордума не сможет утверждать и менять правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП). Эти полномочия перешли к мэрии. Принятие и корректировка ПЗЗ и МНГП были для гордумы едва ли не мощнейшим из оставшихся у нее рычагов влияния на город (с начала 2021-го мэр Алексей Орлов последовательно отстранял депутатов от участия в принятии важных решений). В МНГП прописано, сколько должно быть школ, садиков, дорог, парковок на определенную плотность населения. Эти правила обязаны соблюдать при разработке градостроительной документации. А ПЗЗ устанавливают, какие объекты можно возводить на конкретных участках. Периодически изменения ПЗЗ становились предметом кулуарных торгов между чиновниками, девелоперами и депутатами. По данным URA.RU, перераспределение полномочий — инициатива Орлова и его зама по строительству Рустама Галямова. Они озвучили ее губернатору Евгению Куйвашеву в начале года. И глава региона согласился. «А Швиндт пытался затянуть принятие подготовленного мэрией законопроекта. В частности, в своем отзыве на документ он указывал, что, возможно, стоит подумать, распространить эту практику на все муниципалитеты», — поделился источник агентства, погруженный в интригу. Он и некоторые другие знакомые чиновники уверены: Швиндт в данном случае действовал не самостоятельно. Долгое время Швиндта относили к команде экс-вице-мэра и бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, который покинул властные структуры в сентябре 2018 года — после конфликта с Куйвашевым из-за выборов в гордуму Екатеринбурга. В последние месяцы считалось, что Тунгусов утратил интерес к политике и сосредоточился на воспитании внуков. Говорят, когда Орлов только начинал работать на посту мэра, Тунгусов его консультировал (их, например, замечали на прогулке в элитном поселке Карасьеозерский-1), а потом перестал, когда увидел, что к его советам не прислушиваются. Но свежие слухи свидетельствуют, что бывший чиновник по-прежнему в игре. Якобы около недели назад он был замечен в ресторане «Барборис» в «Ельцин Центре» в компании своего хорошего знакомого, министра строительства Михаила Волкова — подчиненного Швиндта. Что они обсуждали (если такая встреча действительно была), неизвестно. Волков и Швиндт к моменту публикации были недоступны для комментариев по телефону. Кроме того, по некоторым данным, с Тунгусовым недавно якобы консультировался и лидер свердловских коммунистов, вице-спикер заксо Александр Ивачев. Его называли партнером Тунгусова, когда тот курировал внутреннюю политику в статусе вице-губернатора. На заседании 19 апреля Ивачев и его соратники по фракции КПРФ были в числе депутатов, высказавшихся против инициативы мэрии. Телефон Ивачева на момент публикации был выключен. «Тунгусов пытался сохранить за городскими депутатами полномочия, поскольку готовится к выборам 2023 года. Ему нужна сильная дума, через которую можно было бы влиять на принятие решений. К тому же не секрет, что стройка — основа его империи», — объясняет один из носителей конспирологической версии. Впрочем, такой взгляд на ситуацию разделают не все. «Сомневаюсь, что Тунгусову это действительно интересно, что он настолько погружен в текущую ситуацию», — говорит старожил муниципальной власти. Аналогичную оценку дает источник в окружении Тунгусова. В мэрии Екатеринбурга ситуацию не комментируют.