Полиция Екатеринбурга ищет вандалов, нарисовавших флаги Украины

В полиции Екатеринбурга зарегистрировали сообщения о вандалах, которые нарисовали на улице недалеко от Ельцин Центра украинские флаги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
«Полиция по данному факту зарегистрировала КУСП (книга учета заявлений и сообщений — прим. URA.RU)», — сообщил представитель мэрии. Он не уточнил, на какой стадии находятся поиски вандалов.
URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.
Неизвестные ночью изрисовали Октябрьскую площадь Екатеринбурга флагами Украины. Рядом появились экстремистские надписи желтых и синих цветов. Очевидцы сообщили, что работники коммунальных служб приехали отмывать рисунки.
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