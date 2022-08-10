10 августа 2022

Полиция Екатеринбурга ищет вандалов, нарисовавших флаги Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы обнаружили рисунки утром 11 августа Фото:

В полиции Екатеринбурга зарегистрировали сообщения о вандалах, которые нарисовали на улице недалеко от Ельцин Центра украинские флаги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Полиция по данному факту зарегистрировала КУСП (книга учета заявлений и сообщений — прим. URA.RU)», — сообщил представитель мэрии. Он не уточнил, на какой стадии находятся поиски вандалов.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев.

Неизвестные ночью изрисовали Октябрьскую площадь Екатеринбурга флагами Украины. Рядом появились экстремистские надписи желтых и синих цветов. Очевидцы сообщили, что работники коммунальных служб приехали отмывать рисунки.

Фото:
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В полиции Екатеринбурга зарегистрировали сообщения о вандалах, которые нарисовали на улице недалеко от Ельцин Центра украинские флаги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Полиция по данному факту зарегистрировала КУСП (книга учета заявлений и сообщений — прим. URA.RU)», — сообщил представитель мэрии. Он не уточнил, на какой стадии находятся поиски вандалов. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там воздержались от комментариев. Неизвестные ночью изрисовали Октябрьскую площадь Екатеринбурга флагами Украины. Рядом появились экстремистские надписи желтых и синих цветов. Очевидцы сообщили, что работники коммунальных служб приехали отмывать рисунки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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