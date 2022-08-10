Курганский врач предложил не возить пациенток по больницам

11 августа 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Врач считает, что нужно купить Перинатальному центру оборудование, чтобы сосудистые хирурги сами туда выезжали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заведующий гинекологическим отделением Курганской областной клинической больницы Евгений Кныш предложил оснастить Перинатальный центр специальным оборудованием, чтобы не транспортировать пациенток с кровотечением после родов в другую больницу. Об этом он сказал ГТРК Курган, комментируя случай с 20-летней пациенткой из Каргаполья, которую врачам удалось спасти. «Наверное, правильно и грамотно было бы иметь такое оборудование [ангиограф] в Перинатальном центре. Врачу-сосудистому хирургу в сто раз проще прибыть в Перинатальный центр, чем организовывать целую бригаду по транспортировке пациентки сюда [в Курганскую областную клиническую больницу]», — сказал Евгений Кныш. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать предложение врача. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что хирурги Курганской областной клинической больницы спасли жизнь молодой маме. Женщину в Курган доставили из Каргаполья после родов с сильным кровотечением. Пациентке провели малоинвазивную операцию с применением нового оборудования — ангиографа, что позволило сохранить возможность в будущем ей снова стать мамой. Кныш отметил, что случаи возникновения кровотечения не часты, но они очень тяжелые, и решение о проведении операции совместно принимают акушер-гинеколог и сосудистый хирург.

Заведующий гинекологическим отделением Курганской областной клинической больницы Евгений Кныш предложил оснастить Перинатальный центр специальным оборудованием, чтобы не транспортировать пациенток с кровотечением после родов в другую больницу. Об этом он сказал ГТРК Курган, комментируя случай с 20-летней пациенткой из Каргаполья, которую врачам удалось спасти. «Наверное, правильно и грамотно было бы иметь такое оборудование [ангиограф] в Перинатальном центре. Врачу-сосудистому хирургу в сто раз проще прибыть в Перинатальный центр, чем организовывать целую бригаду по транспортировке пациентки сюда [в Курганскую областную клиническую больницу]», — сказал Евгений Кныш. URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать предложение врача. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что хирурги Курганской областной клинической больницы спасли жизнь молодой маме. Женщину в Курган доставили из Каргаполья после родов с сильным кровотечением. Пациентке провели малоинвазивную операцию с применением нового оборудования — ангиографа, что позволило сохранить возможность в будущем ей снова стать мамой. Кныш отметил, что случаи возникновения кровотечения не часты, но они очень тяжелые, и решение о проведении операции совместно принимают акушер-гинеколог и сосудистый хирург.