Курганские врачи спасли жизнь молодой маме

Хирурги Курганской областной клинической больнице спасли жизнь молодой маме, которую доставили в Курган из Каргаполья после родов с сильным кровотечением. Пациентке провели малоинвазивную операцию с применением нового оборудования, что позволило сохранить органы, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Профессионализм курганских врачей и современные технологии спасли жизнь молодой маме. 20-летнюю жительницу региона доставили в Курганскую областную клиническую больницу после родов с сильным кровотечением. Как отмечают специалисты — случай был довольно сложным, счет шел на минуты», — говорится в сообщении правительства Курганской области.
Больница оснащена современными ангиографами, а хирург Николай Руденко мастерски владеет технологией малоинвазивных вмешательств. Пациентке провели эмболизацию — высокотехнологическую операцию, когда врач делает небольшой прокол и вводит в сосуды катетер с препаратом, останавливающим кровотечение. Сейчас мама чувствует себя хорошо, она вернулась к своему новорожденному сыну. Операция позволила сохранить возможность для молодой женщины в будущем снова стать мамой.
Как отмечает заведующий гинекологическим отделением Курганской областной клинической больницы Евгений Кныш, случаи возникновения кровотечения не так часты, но они очень тяжелые и решение о проведении операции совместно принимают акушер-гинеколог и сосудистый хирург. Малоинвазивные операции курганские врачи проводят также на сосудах сердца и головного мозга при инфарктах и инсультах.
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Хирурги Курганской областной клинической больнице спасли жизнь молодой маме, которую доставили в Курган из Каргаполья после родов с сильным кровотечением. Пациентке провели малоинвазивную операцию с применением нового оборудования, что позволило сохранить органы, сообщает пресс-служба регионального правительства. «Профессионализм курганских врачей и современные технологии спасли жизнь молодой маме. 20-летнюю жительницу региона доставили в Курганскую областную клиническую больницу после родов с сильным кровотечением. Как отмечают специалисты — случай был довольно сложным, счет шел на минуты», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Больница оснащена современными ангиографами, а хирург Николай Руденко мастерски владеет технологией малоинвазивных вмешательств. Пациентке провели эмболизацию — высокотехнологическую операцию, когда врач делает небольшой прокол и вводит в сосуды катетер с препаратом, останавливающим кровотечение. Сейчас мама чувствует себя хорошо, она вернулась к своему новорожденному сыну. Операция позволила сохранить возможность для молодой женщины в будущем снова стать мамой. Как отмечает заведующий гинекологическим отделением Курганской областной клинической больницы Евгений Кныш, случаи возникновения кровотечения не так часты, но они очень тяжелые и решение о проведении операции совместно принимают акушер-гинеколог и сосудистый хирург. Малоинвазивные операции курганские врачи проводят также на сосудах сердца и головного мозга при инфарктах и инсультах.