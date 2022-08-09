Курганские врачи спасли жизнь молодой маме

Женщину с сильным кровотечением доставили на скорой из Каргаполья в Курган Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Хирурги Курганской областной клинической больнице спасли жизнь молодой маме, которую доставили в Курган из Каргаполья после родов с сильным кровотечением. Пациентке провели малоинвазивную операцию с применением нового оборудования, что позволило сохранить органы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Профессионализм курганских врачей и современные технологии спасли жизнь молодой маме. 20-летнюю жительницу региона доставили в Курганскую областную клиническую больницу после родов с сильным кровотечением. Как отмечают специалисты — случай был довольно сложным, счет шел на минуты», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Больница оснащена современными ангиографами, а хирург Николай Руденко мастерски владеет технологией малоинвазивных вмешательств. Пациентке провели эмболизацию — высокотехнологическую операцию, когда врач делает небольшой прокол и вводит в сосуды катетер с препаратом, останавливающим кровотечение. Сейчас мама чувствует себя хорошо, она вернулась к своему новорожденному сыну. Операция позволила сохранить возможность для молодой женщины в будущем снова стать мамой.

Как отмечает заведующий гинекологическим отделением Курганской областной клинической больницы Евгений Кныш, случаи возникновения кровотечения не так часты, но они очень тяжелые и решение о проведении операции совместно принимают акушер-гинеколог и сосудистый хирург. Малоинвазивные операции курганские врачи проводят также на сосудах сердца и головного мозга при инфарктах и инсультах.