Великобритания отправит на Украину дальнобойные ракеты

11 августа 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Украина получит РСЗО от Британии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания собирается отправить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес. «Этот последний транш военной поддержки позволит Вооруженным силам Украины продолжать защищаться от российской армии и неизбирательного применения дальнобойной артиллерии», — цитирует Reuters Уоллеса. Украина получит РСЗО дальностью до 80 километров. Великобритания и другие западные страны поддерживают Украину оружием из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия проводит демилитаризацию Украины. Армия РФ использует РСЗО «Смерч» для уничтожения позиций ВСУ, сообщает «Дни.ру». На этой неделе российские военные ударили по складу с украинским оружием и уничтожили 300 снарядов для РСЗО HIMARS, которые США отправляли Украине, передают « Невские новости ». США решили больше не поставлять HIMARS Киеву, потому что ВСУ хватит имеющихся запасов.

Великобритания собирается отправить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес. «Этот последний транш военной поддержки позволит Вооруженным силам Украины продолжать защищаться от российской армии и неизбирательного применения дальнобойной артиллерии», — цитирует Reuters Уоллеса. Украина получит РСЗО дальностью до 80 километров. Великобритания и другие западные страны поддерживают Украину оружием из-за спецоперации РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия проводит демилитаризацию Украины. Армия РФ использует РСЗО «Смерч» для уничтожения позиций ВСУ, сообщает «Дни.ру». На этой неделе российские военные ударили по складу с украинским оружием и уничтожили 300 снарядов для РСЗО HIMARS, которые США отправляли Украине, передают «Невские новости». США решили больше не поставлять HIMARS Киеву, потому что ВСУ хватит имеющихся запасов.