Пентагон: США перестанут поставлять на Украину РСЗО HIMARS

09 августа 2022 в 00:15 Размер текста - 17 +

Украина получила достаточное количество РСЗО HIMARS, считают в США Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины уже достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, теперь США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов. Об этом сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. «У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок этих (управляемых реактивных снарядов — прим. URA.RU) GMLRS», — заявил Каль в ходе брифинга, передает РИА «Новости». По словам американского чиновника, в последний пакет военной помощи, о котором США объявили в понедельник, вошли «дополнительные боеприпасы для HIMARS», но не сами установки. Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Ранее из этого оружия Киев ударил по СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранены. Сообщалось, что на место удара при везут международных экспертов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее задачами, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий республики.

У Украины уже достаточно реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа HIMARS, теперь США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов. Об этом сообщил замглавы Пентагона Колин Каль. «У украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем, и приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок этих (управляемых реактивных снарядов — прим. URA.RU) GMLRS», — заявил Каль в ходе брифинга, передает РИА «Новости». По словам американского чиновника, в последний пакет военной помощи, о котором США объявили в понедельник, вошли «дополнительные боеприпасы для HIMARS», но не сами установки. Ранее стало известно, что США решили выделить Украине дополнительную военную помощь на сумму в миллиард долларов, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS. Ранее из этого оружия Киев ударил по СИЗО в Еленовке, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранены. Сообщалось, что на место удара при везут международных экспертов. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основными ее задачами, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий республики.