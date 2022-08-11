Пермякам предлагают хоронить за 300 тысяч человеческие кости

12 августа 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Максимальная цена контракта на оказание услуг по захоронению останков — около 300 тысяч рублей Фото: Ася Бронникова © URA.RU «Клиническое патолого-анатомическое бюро» Пермского края (ГБУ) объявило конкурс на оказание услуг по захоронению останков частей тела, не связанных со смертью человека. Максимальная цена контракта — около 300 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Состав единицы услуги включает в себя предоставление контейнера для захоронения, погрузку в транспорт для доставки по адресам в Перми, доставку, копку могилы, захоронение, установку знака с регистрационным номером. Периодичность оказания услуг — по заявке заказчика», — указано в конкурсной документации. В техзадании уточняется, что под останками частей тела, не связанных со смертью человека, понимаются кости, мягкие ткани, фрагменты органов, не подлежащие захоронению как труп. Местом захоронения являются кладбища Перми. Максимальная стоимость контракта — 289,5 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены 15 августа 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми готовят место на кладбище почетным жителям. Участок под новые захоронения начали расчищать на улице Красноборской.

«Клиническое патолого-анатомическое бюро» Пермского края (ГБУ) объявило конкурс на оказание услуг по захоронению останков частей тела, не связанных со смертью человека. Максимальная цена контракта — около 300 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок. «Состав единицы услуги включает в себя предоставление контейнера для захоронения, погрузку в транспорт для доставки по адресам в Перми, доставку, копку могилы, захоронение, установку знака с регистрационным номером. Периодичность оказания услуг — по заявке заказчика», — указано в конкурсной документации. В техзадании уточняется, что под останками частей тела, не связанных со смертью человека, понимаются кости, мягкие ткани, фрагменты органов, не подлежащие захоронению как труп. Местом захоронения являются кладбища Перми. Максимальная стоимость контракта — 289,5 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены 15 августа 2022 года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми готовят место на кладбище почетным жителям. Участок под новые захоронения начали расчищать на улице Красноборской.