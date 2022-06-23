23 июня 2022

Власти Перми готовят место на главном кладбище почетным жителям

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Городское кладбище Северное. Пермь, кладбище, крест могильный
Северное кладбище было закрыто год назад Фото:

На Северном кладбище Перми начали расчищать участок на ул. Красноборской под новые захоронения. По данным интернет-журнала «Звезда», здесь будут хоронить почетных жителей.

«В конце мая на участке, примыкающем к Северному кладбищу в Перми по улице Красноборская, спецтехника начала вырубать деревья и готовить участок. По данным источника, на этом участке будут хоронить почетных жителей — например, обладателей госнаград», — сообщает издание.

В пресс-службе администрации Перми URA.RU подтвердили информацию. Там отметили, что на новом участке захоронения могут быть организованы «при необходимости». Весной подрядчик ООО «Ливингстон Строй» убрал здесь кусты и деревья, произвел обсыпку песком.

Северное кладбище было закрыто для захоронений в апреле прошлого года. В результате в городе остро встал вопрос нехватки мест для захоронений. Найти новые места для организации кладбищ у пермской мэрии пока не получается. Решить проблему должно открытие Восточного кладбища с крематорием.

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На Северном кладбище Перми начали расчищать участок на ул. Красноборской под новые захоронения. По данным интернет-журнала «Звезда», здесь будут хоронить почетных жителей. «В конце мая на участке, примыкающем к Северному кладбищу в Перми по улице Красноборская, спецтехника начала вырубать деревья и готовить участок. По данным источника, на этом участке будут хоронить почетных жителей — например, обладателей госнаград», — сообщает издание. В пресс-службе администрации Перми URA.RU подтвердили информацию. Там отметили, что на новом участке захоронения могут быть организованы «при необходимости». Весной подрядчик ООО «Ливингстон Строй» убрал здесь кусты и деревья, произвел обсыпку песком. Северное кладбище было закрыто для захоронений в апреле прошлого года. В результате в городе остро встал вопрос нехватки мест для захоронений. Найти новые места для организации кладбищ у пермской мэрии пока не получается. Решить проблему должно открытие Восточного кладбища с крематорием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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