Власти Перми готовят место на главном кладбище почетным жителям

Северное кладбище было закрыто год назад Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На Северном кладбище Перми начали расчищать участок на ул. Красноборской под новые захоронения. По данным интернет-журнала «Звезда», здесь будут хоронить почетных жителей.

«В конце мая на участке, примыкающем к Северному кладбищу в Перми по улице Красноборская, спецтехника начала вырубать деревья и готовить участок. По данным источника, на этом участке будут хоронить почетных жителей — например, обладателей госнаград», — сообщает издание.

В пресс-службе администрации Перми URA.RU подтвердили информацию. Там отметили, что на новом участке захоронения могут быть организованы «при необходимости». Весной подрядчик ООО «Ливингстон Строй» убрал здесь кусты и деревья, произвел обсыпку песком.

Северное кладбище было закрыто для захоронений в апреле прошлого года. В результате в городе остро встал вопрос нехватки мест для захоронений. Найти новые места для организации кладбищ у пермской мэрии пока не получается. Решить проблему должно открытие Восточного кладбища с крематорием.