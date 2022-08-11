Жителей Латвии с гражданством РФ будут выдворять из страны

11 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Граждане РФ должны будут уехать из Латвии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Латвии с российским гражданством не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть страну. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. «В этом случае новоиспеченные российские граждане не могут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, соответственно, потребуется уточнение законов государства», — написал Ринкевич в соцсети Twitter. Так он отреагировал на информацию, что Россия рассмотрит возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке соотечественникам из стран Балтии. Латвия запретила выдавать визы россиянам и призвала Евросоюз принять такие же меры, сообщает «Царьград». Страна признала Россию спонсором терроризма из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Также Латвия перестала сотрудничать с Россией в сфере экономики и разорвала культурные отношения. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дума обсудит предоставление гражданства РФ соотечественникам из балтийских стран, передает «Дни.ру».

Жители Латвии с российским гражданством не смогут получить вид на жительство и должны будут покинуть страну. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич. «В этом случае новоиспеченные российские граждане не могут получить вид на жительство и должны покинуть Латвию, соответственно, потребуется уточнение законов государства», — написал Ринкевич в соцсети Twitter. Так он отреагировал на информацию, что Россия рассмотрит возможность предоставления гражданства в упрощенном порядке соотечественникам из стран Балтии. Латвия запретила выдавать визы россиянам и призвала Евросоюз принять такие же меры, сообщает «Царьград». Страна признала Россию спонсором терроризма из-за проведения спецоперации РФ на Украине. Также Латвия перестала сотрудничать с Россией в сфере экономики и разорвала культурные отношения. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дума обсудит предоставление гражданства РФ соотечественникам из балтийских стран, передает «Дни.ру».