Депутат ГД Шолохов назвал профессии, после которых нет пенсии

11 августа 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Композиторы и писатели пока не включены в реестр видов экономической деятельности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Писатели и композиторы не могут претендовать на пенсию, поскольку эти профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности, однако в ближайшее время этот вопрос будет решен. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. «К сожалению, такая ситуация пока еще имеет место быть. Правда, сейчас на последней ступени стоит решение этого вопроса, в частности, по композиторам и писателям. Мне трудно сказать, из-за чего, почему и кто в этом виноват. Просто вышла такая нехорошая история, что все признают и нужны шаги по внесению в реестр фиксирования этих профессий», — Александр Шолохов. «Совершенно очевидно, что де-факто эти профессии существуют. Более того, нельзя сказать, что абсолютно все, но некоторые представители этих профессий имеют значимое влияние на общество и серьезную социальную роль. Но при всем этом максимум, на что они могли рассчитывать до настоящего времени, это на социальные пенсии. Как человек, который по каким-либо причинам никогда не работал», — уточнил парламентарий. По словам Шолохова, данный вопрос решиться в ближайшее время. «Я думаю, что в ближайшие месяцы, потому что Министерством культуры подготовлены все необходимые документы. Они согласованы и в ближайшее время решение будет легализовано. До конца года будет решено», — заключил он.

Писатели и композиторы не могут претендовать на пенсию, поскольку эти профессии не внесены в реестр видов экономической деятельности, однако в ближайшее время этот вопрос будет решен. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. «К сожалению, такая ситуация пока еще имеет место быть. Правда, сейчас на последней ступени стоит решение этого вопроса, в частности, по композиторам и писателям. Мне трудно сказать, из-за чего, почему и кто в этом виноват. Просто вышла такая нехорошая история, что все признают и нужны шаги по внесению в реестр фиксирования этих профессий», — Александр Шолохов. «Совершенно очевидно, что де-факто эти профессии существуют. Более того, нельзя сказать, что абсолютно все, но некоторые представители этих профессий имеют значимое влияние на общество и серьезную социальную роль. Но при всем этом максимум, на что они могли рассчитывать до настоящего времени, это на социальные пенсии. Как человек, который по каким-либо причинам никогда не работал», — уточнил парламентарий. По словам Шолохова, данный вопрос решиться в ближайшее время. «Я думаю, что в ближайшие месяцы, потому что Министерством культуры подготовлены все необходимые документы. Они согласованы и в ближайшее время решение будет легализовано. До конца года будет решено», — заключил он.