10 августа 2022

Пермяк поймал гигантского карпа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыбак, рыба
В Пермском крае рыбак выловил огромного карпа Фото:

Житель Пермского края поймал огромного карпа. Своим уловом молодой человек поделился в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Утро сегодня выдалось очень жарким, сидел без надежд уже. Но тут пришел на старое закормленное место. Подсек, а там оказалось вот это чудо. Удочка была в шоке от такой рыбки, полтора часа он мне не давался», — рассказывает Кирилл Долматов в сообществе рыбаков свои впечатления.

Место, где располагается пруд, молодой человек раскрывать не стал несмотря на уговоры товарищей по увлечению. Вес пойманного карпа превышает 6 кг.

Ранее URA.RU рассказывало об одноруком пермском рыбаке. Мужчина поймал сома, размером с самого рыбака.

Шестикилограммовый карп, выловленный в Пермском крае

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Житель Пермского края поймал огромного карпа. Своим уловом молодой человек поделился в сообществе «Банда РПК рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Утро сегодня выдалось очень жарким, сидел без надежд уже. Но тут пришел на старое закормленное место. Подсек, а там оказалось вот это чудо. Удочка была в шоке от такой рыбки, полтора часа он мне не давался», — рассказывает Кирилл Долматов в сообществе рыбаков свои впечатления. Место, где располагается пруд, молодой человек раскрывать не стал несмотря на уговоры товарищей по увлечению. Вес пойманного карпа превышает 6 кг. Ранее URA.RU рассказывало об одноруком пермском рыбаке. Мужчина поймал сома, размером с самого рыбака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...