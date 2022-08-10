10 августа 2022

На Челябинскую область надвигаются шквальный ветер, грозы и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, гроза, молния, молния, гроза
Грозы и шторм придут в Челябинскую область до конца дня 11 августа Фото:

Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области 11 августа и ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«От челябинского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. До конца суток 11 августа, ночью 12 августа в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы и град, местами крупный. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Последние две недели в Челябинской области царит аномальная жара: дневные температуры стабильно превышают 30-градусную отметку, осадков практически нет. Относительное похолодание — до 21-24 градусов — ожидается с 12 августа. Но, по данным синоптиков, оно будет временным.

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Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области 11 августа и ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «От челябинского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. До конца суток 11 августа, ночью 12 августа в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы и град, местами крупный. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Последние две недели в Челябинской области царит аномальная жара: дневные температуры стабильно превышают 30-градусную отметку, осадков практически нет. Относительное похолодание — до 21-24 градусов — ожидается с 12 августа. Но, по данным синоптиков, оно будет временным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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