На Челябинскую область надвигаются шквальный ветер, грозы и град

11 августа 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Грозы и шторм придут в Челябинскую область до конца дня 11 августа Фото: Марина Малкова © URA.RU Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области 11 августа и ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «От челябинского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. До конца суток 11 августа, ночью 12 августа в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы и град, местами крупный. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Последние две недели в Челябинской области царит аномальная жара: дневные температуры стабильно превышают 30-градусную отметку, осадков практически нет. Относительное похолодание — до 21-24 градусов — ожидается с 12 августа. Но, по данным синоптиков, оно будет временным.

Резкое ухудшение погоды ожидается в Челябинской области 11 августа и ночью 12 августа. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «От челябинского гидрометцентра получено штормовое предупреждение об опасных погодных явлениях. До конца суток 11 августа, ночью 12 августа в отдельных районах области ожидаются сильные ливни, грозы и град, местами крупный. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Последние две недели в Челябинской области царит аномальная жара: дневные температуры стабильно превышают 30-градусную отметку, осадков практически нет. Относительное похолодание — до 21-24 градусов — ожидается с 12 августа. Но, по данным синоптиков, оно будет временным.