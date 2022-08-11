Бренди будет готов к продаже через два года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каслинском районе (Челябинская область) вырастили 60 тонн черной смородины, которую готовят к отправке в Беларусь для изготовления бренди. Как URA.RU сообщила управляющая «Григорьевскими садами» Ольга Сегаль, напиток будет продаваться под челябинской маркой.

«Смородина из наших садов отправится на белорусский завод, где из нее изготовят дистиллят. Его затем разольют в дубовые бочки особых сортов. Через два года смородиновый бренди вернется на Урал в разлитом по бутылкам виде под маркой „Григорьевские сады“», — заявила URA.RU Сегаль.

Собеседница отметила, что в Челябинской области растет ароматная ягода, хорошо подходящая для производства напитков. Крепость янтарного бренди составит 45 градусов.

В настоящее время ягода стабилизируется и замораживается. Урожай готовят для отправки в Беларусь. Партия готового напитка будет продаваться в России.

Компания превысила плановый показатель по урожаю плодов и ягод восьми культур. Вместо 100 тонн продукции в «Григорьевских садах» собрали 300.